Азербайджан выдвинул условие Красному Кресту для использования КПП "Лачин"

14 июля 2023, 11:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти Азербайджана готовы возобновить пропуск машин Красного Креста через КПП "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров, заявил глава МИД Джейхун Байрамов.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан 11 июля закрыл пункт пропуска "Лачин" назвав причиной попытки провезти Красным Крестом контрабандные товары. В Красном Кресте заявили, что водители, на машинах которых были размещены его эмблемы, пытались провезти товары без ведома организации, и что контракты с ними расторгнуты.

Министр иностранных дел (МИД) Азербайджана Джейхун Байрамов встретился сегодня с главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич, сообщила пресс-служба МИД.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, недавняя ситуация на пограничном пункте пропуска "Лачин", а также вопросы деятельности МККК в городе Ханкенди", – сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Байрамов заявил, что случаи провоза контрабандных товаров больше не должны повториться, и что жители Нагорного Карабаха могут пересекать КПП "Лачин" в машинах Красного Креста в медицинских целях при условии соблюдения правил.

"Что касается потребностей армянских жителей в снабжении, то, азербайджанская сторона еще раз напомнила, что существует возможность оказания помощи с использованием дороги Агдам – Ханкенди", – сказано в сообщении МИД.

Армянское название Ханкенди – Степанакерт.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

"Кавказский узел" также писал, что 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.