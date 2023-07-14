Машины Международного Красного Креста в Нагорном Карабахе. Фото: https://www.icrc.org/ru/document/nagorno-karabahskiy-konflikt-mkkk-prizyvaet-storony-konflikta-shchadit-mirnyh-zhiteley

14 июля 2023, 11:32

Азербайджан выдвинул условие Красному Кресту для использования КПП "Лачин"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Власти Азербайджана готовы возобновить пропуск машин Красного Креста через КПП "Лачин" при условии, что впредь не будет допущен провоз контрабандных товаров, заявил глава МИД Джейхун Байрамов.

Как сообщал "Кавказский узел", Азербайджан 11 июля закрыл пункт пропуска "Лачин" назвав причиной попытки провезти Красным Крестом контрабандные товары. В Красном Кресте заявили, что водители, на машинах которых были размещены его эмблемы, пытались провезти товары без ведома организации, и что контракты с ними расторгнуты.

Министр иностранных дел (МИД) Азербайджана Джейхун Байрамов встретился сегодня с главой представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич, сообщила пресс-служба МИД.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, недавняя ситуация на пограничном пункте пропуска "Лачин", а также вопросы деятельности МККК в городе Ханкенди", – сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Байрамов заявил, что случаи провоза контрабандных товаров больше не должны повториться, и что жители Нагорного Карабаха могут пересекать КПП "Лачин" в машинах Красного Креста в медицинских целях при условии соблюдения правил.

"Что касается потребностей армянских жителей в снабжении, то, азербайджанская сторона еще раз напомнила, что существует возможность оказания помощи с использованием дороги Агдам – Ханкенди", – сказано в сообщении МИД.

Армянское название Ханкенди – Степанакерт.

Напомним, Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

"Кавказский узел" также писал, что 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жители карабахского села прекратили сельхозработы из-за обстрелов", "Жители Степанакерта столкнулись с запретом на возвращение домой через КПП в Лачинском коридоре", "Армянские беженцы призвали международное сообщество обеспечить их возвращение на родину".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 июля 2023, 12:29

  • Верховный суд Дагестана прекратил дело Ибрагима Паркуева

    Из-за отсутствия состава преступления Верховный суд Дагестана прекратил дело в отношении местного жителя Ибрагима Паркуева, а также отменил штраф, наложенный на него ранее за неподчинение силовикам на пикете в день рождения Алексея Навального*.

14 июля 2023, 10:38

  • Нелегальная канализация создала угрозу уничтожения озера Ак-Гель

    Канализационные стоки многоквартирных домов, построенных на берегу озера Ак-Гель сбрасывались в водоем из-за того, что дома не подключены к центральной канализации. Власти пояснили, что сброс производился по незаконно проложенной трубе. А в фонде по сохранению озера Ак-Гель отметили, что жители вынуждены это делать.

14 июля 2023, 09:41

  • Азербайджан и Армения обменялись обвинениями в обстрелах

    Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле азербайджанских позиций в Нахичевани и Ходжалинском районе. Армянское оборонное ведомство заявило об обстрелах азербайджанскими военнослужащими позиций армянских солдат в Гегаркуникской и Араратской областях.

14 июля 2023, 08:47

14 июля 2023, 07:52

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи