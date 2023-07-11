Красный Крест отверг причастность к перевозке товаров по Лачинскому коридору

11 июля 2023, 15:33

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Водители, на машинах которых были размещены эмблемы Красного Креста, без ведома организации попытались перевезти товары коммерческого назначения, контракты с водителями расторгнуты, отметил сегодня Международный Комитет Красного Креста, подчеркнув приверженность гуманитарным целям. Омбудсмен Нагорного Карабаха назвал действия Азербайджана умышленным воспрепятствованием работы гуманитарной миссии Красного Креста.

Как писал "Кавказский узел", Госпогранслужба Азербайджана закрыла пункт пропуска "Лачин". Причиной этого ведомство назвало попытки провезти контрабандные товары - сигареты, бензин, мобильные телефоны и аксессуары к ним - через пункт пропуска "Лачин" в машинах Красного Креста. После очередного такого случая возбуждено уголовное дело, и пункт пропуска закрыт на время разбирательства.

Международный комитет Красного Креста опубликовал сегодня на своем сайте заявление в связи с обвинениями Азербайджана. "Сожалеем, что четверо наемных водителей без нашего ведома попытались перевезти товары коммерческого назначения на собственных транспортных средствах, на которых временно был вывешен логотип МККК.Указанные лица не были сотрудниками МККК, и заключенные с ними договоры об оказании услуг были немедленно расторгнуты", - говорится в заявлении.

Организация подчеркнула строго гуманитарный характер работы. "Эта необходимая работа, которая позволила перевезти более 600 пациентов для оказания медицинской помощи", - говорится в заявлении. МККК подчеркнул, что доставка медицинских принадлежностей, продуктов питания, детского питания и других предметов первой необходимости в медицинские учреждения и семьи" "всегда делается с согласия сторон и имеет значение для жизни тысяч людей ". МККК отметил необходимость продолжать эту работу.

Нагорный Карабах назвал действия Азербайджана умышленным воспрепятствованием работы гуманитарной миссии Красного Креста. МККК заявила, что водители за перевозку коммерческих грузов были уволены.

Офис омбудсмена Нагорного Карабаха выступил с заявлением, где подчеркнул, что действия азербайджанской стороны направлены "на умышленное воспрепятствование осуществлению миссии единственной международной гуманитарной организации в Арцахе". "Подрывая деятельность МККК, азербайджанская сторона в очередной раз доказывает, что гуманитарные вопросы и гуманитарный кризис используются как рычаги давления на мирное население Арцаха и создания невыносимых условий жизни для них. В последнее время азербайджанская государственная пропагандистская машина требовала вывести офис МККК в Нагорном Карабахе из Арцаха или же подчинить его бакинскому офису МККК, постоянно ища новые поводы, чтобы обосновать и реализовать это требование. Сегодняшний шаг является частью цепочки действий, направленных на реализацию этой политики Азербайджана", - говорится в заявлении, опубликованном на странице омбудсмена в Facebook*.

По словам омбудсмена Нагорного Карабаха Гегама Степаняна, "открытия коридора в Армении ждут несколько тысяч граждан Арцаха, которые хотят вернуться к своим семьям, но лишены этой возможности". Он добавил, что «в городе Горис в Армении, несколько десятков человек, которые ранее были направлены в Армению для лечения, ждут возможности вернуться домой при посредничестве миссии Красного Креста".

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян отметил, что « Красный Крест является единственной международной организацией, которая имеет доступ на въезд в Арцах для перевозки критически больных пациентов в Армению, дабы спасти им жизнь".

"В то время как международное сообщество продолжает призывать Азербайджан немедленно открыть Лачинский коридор и облегчить перевозку гуманитарных грузов, Азербайджан вновь запретил доступ машин МККК к коридору, обвинив Красный Крест в перевозке "нелегальных товаров"", - подчеркнул .Варданян на своей странице в соцсети.

"Последнее действие Азербайджана только усугубляет продолжающийся гуманитарный кризис, затрагивающий 120 000 человек. Важно, чтобы международное сообщество вмешалось. Простое имитирование процесса заключения мира, при игнорировании тяжелой реальности на местности, не приведет к настоящему миру между сторонами", - указал он

Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые требовали от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Пикетчики пропускали машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, но дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на мосту через реку Хакари на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пограничный пункт пропуска.

Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады Нагорного Карабаха, говорится в справке "Кавказского узла" "Как проехать новый КПП "Лачин" в Карабахе".

22 февраля Международный суд ООН в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. 13 апреля омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян призвал международное сообщество защитить права карабахцев, подчеркнув, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями.

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