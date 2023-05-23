Как проехать новый КПП «Лачин» в Карабахе

23 мая 2023, 20:54

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Азербайджан установил пограничный КПП на въезде в Лачинский коридор, гарантировав беспрепятственный проезд жителям Армении и Нагорного Карабаха. Степанакерт считает новый пункт пропуска составной частью блокады непризнанной республики. «Кавказский узел» собрал информацию о правилах проезда через КПП «Лачин».

Кому разрешен проезд

Препятствий для пересечения границы через КПП «Лачин» для жителей Нагорного Карабаха и Армении нет: они могут переходить границу в обоих направлениях, при этом для прохода через КПП не требуется сопровождение, утверждает источник "Кавказского узла" в правительстве Азербайджана. Армянская сторона к 23 мая не комментировала это утверждение.

По словам источника в Баку, на 23 мая 2023 года еще ни одному жителю Нагорного Карабаха и Армении не было отказано в пересечении границы через КПП «Лачин». Однако они сейчас проходят через границу в сопровождении либо российских миротворцев, либо представителей Международного комитета Красного Креста.

Время работы КПП

Проезд через КПП «Лачин» осуществляется ежедневно, но только с 6.00 до 00.00, сообщил "Кавказскому узлу" источник в кабинете министров Азербайджана. В случае изменений уточнять режим работы КПП режим работы КПП можно по "горячей линии" пограничного контроле Государственной пограничной службы Азербайджана .

Необходимые для проезда документы

Для проезда или прохода через КПП «Лачин» человеку требуется только его паспорт. У проезжающих в машинах Скорой помощи и Международного комитета Красного креста пациентов и сопровождающих паспорта проверяют без высадки из машины .

Миротворцы проезжают свободно, без проверок, но груз сопровождаемых ими автомашин сканируется.

Как проехать КПП на легковом автомобиле

При проезде через КПП Лачин» на автомобиле требуются документы на автомобиль и паспорта водителя и пассажиров. Автомобили также досматривают в месте пересечения границы , в то время, пока на КПП пограничник регистрирует паспорта водителя и пассажиров через сканеры и камеру. Это обычная процедура, которая есть на всех пограничных пунктах мира .

Все автомашины проезжают через сканер. Со 2 мая 2023 года на КПП «Лачин» были установлена томографическая система досмотра багажа для предотвращения провоза оружия, наркотиков и других запрещенных грузов в обе стороны. Она оборудованы конвейером и позволяют проводить углубленный досмотр ручной клади и грузов при помощи технологии компьютерной томографии .

Грузовой транспорт на КПП "Лачин"

При перевозке грузов также не возникает проблем, если грузы не являются запрещенными к провозу.

Грузоперевозки осуществляют российские миротворцы и Красный крест для доставки в регион лекарств, медикаментов, продуктов гуманитарного характера. Машины, перевозящие грузы, независимо от направления движения, также обязательно проезжают через сканер.

Политический контекст

23 апреля 2023 года власти Азербайджана установил пограничный КПП на въезде в Лачинский коридор около моста через реку Хакари. При этом МИД Азербайджана гарантировал проезд через новый КПП мирным жителям Армении и Нагорного Карабаха.

22 мая 2023 года Армения во второй раз после установки азербайджанского КПП на въезде в Лачинский коридор обратилась в Международный суд ООН с требованием обязать Азербайджан не мешать свободному проезду по этой дороге. Первый раз Армения обращалась в эту инстанцию 26 апреля 2023 года.

30 апреля 2023 года информационный штаб правительства Нагорного Карабаха опубликовал заявление, в котором говорится, что азербайджанские военные продолжают мешать свободному передвижению граждан Нагорного Карабаха, а все «движение между Арцахом (Нагорным Карабахом) и Арменией организовано и сопровождается исключительно российскими миротворческими войсками и Международным комитетом Красного Креста для обеспечения минимальной безопасности граждан в пути».

Официальных комментариев в государственной пограничной службе Азербайджана по поводу режима функционирования погранично-пропускного пункта «Лачин» получить не удалось. Однако источник в кабинете министров Азербайджана, знакомый с ситуацией, пояснил «Кавказскому узлу», что пограничный КПП «Лачин» создан недавно и, с учетом неурегулированности конфликта с Арменией, режим его работы еще не до конца проработан.

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