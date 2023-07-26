Красный крест заявил об ухудшении гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе

26 июля 2023, 08:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Международный комитет Красного Креста призвал Армению и Азербайджан найти компромисс для облегчения жизни жителей Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию. За несколько дней до этого, 23 апреля, на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. Степанакерт считает этот КПП составной частью блокады Нагорного Карабаха. 15 июня инфоштаб правительства Нагорного Карабаха заявил, что Азербайджан запретил все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Лачинскому коридору. Минздрав указал на угрозу гуманитарной катастрофы из-за отсутствия медикаментов. Школы, детсады и прочие детские учреждения столкнулись с угрозой закрытия из-за дефицита топлива и продуктов питания, а с сегодняшнего дня власти решили полностью остановить работу общественного транспорта.

Международный комитет Красного Креста 25 июля сообщил, что, несмотря на усилия, организация не может доставлять гуманитарные грузы для жителей Нагорного Карабаха ни через Лачинский коридор, ни иным путем.

"В соответствии с международным гуманитарным правом стороны должны разрешить быструю и беспрепятственную передачу гуманитарной помощи нуждающимся гражданским лицам, включая медицинские принадлежности, продукты первой необходимости", - говорится в заявлении МККК.

Красный Крест призвал всех ответственных за принятие тех или иных решений разрешить организации возобновить свои основные гуманитарные операции в Нагорном Карабахе. "Такие продукты питания, как молочные продукты, подсолнечное масло, крупы, рыба и курица больше не доступны. Запасы фруктов, овощей и хлеба сокращаются. В последний раз МККК с разрешения перевез медицинские принадлежности и продукты первой необходимости несколько недель назад. Наши колонны машин с гуманитарной помощью - спасательный круг для населения Карабаха. Однако проезд автоколонн запрещен, и мы встревожены ухудшением гуманитарной ситуации", - говорится в заявлении директора МККК по Евразии Ариана Бауэр.

Красный Крест выразил обеспокоенность состоянием тех, кто не может позаботиться о себе - больных хроническими заболеваниями, пожилых людей, детей. По мнению представителей организации, для возобновления работы необходим гуманитарный консенсус. "Это работа по спасению жизней, и она должна быть продолжена", - отмечается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что с декабря 2022 года МККК удалось эвакуировать более 600 человек, нуждающихся в немедленной медицинской помощи, 24 из них - за последние дни. "Мы продолжаем диалог со сторонами и готовы возобновить свою гуманитарную миссию после достижения консенсуса", - отмечается в заявлении МККК.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.