Саргсян призвал президентов трех стран вмешаться в ситуацию с блокадой Нагорного Карабаха

24 июля 2023, 04:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Третий президент Армении Серж Саргсян обратился к президентам России, США и Франции и призвал их добиться разблокировки Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попытками Красного Креста провезти контрабандные товары. В Международном комитете Красного Креста заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации.

Третий президент Армении Серж Саргсян направил открытое письмо президентам России, США и Франции, в котором напомнил о блокаде Лачинского коридора, пишет 23 июля news.am.

"Длящаяся более семи месяцев блокада Арцаха (Нагорного Карабаха) начала отнимать жизни стариков и детей, простых людей, единственная вина которых в том, что они родились и живут на своей земле и на земле своих дедов и любят жизнь", - написал бывший президент.

Саргсян рассказал историю двух маленьких детей, которые погибли в одном из сел Мартакертского района несколько дней назад. По его словам, их мать ушла в город "в поисках еды для их пропитания", а в это время мальчик и девочка "задохнувшись, погибли". По мнению бывшего президента, выступления с заявлениями о сложившейся ситуации не спасли жизни этих детей, "и, что самое ужасное, не в абстрактном будущем, а именно завтра утром могут не спасти жизни многих других детей и стариков".

Третий президент заявил, что жизни 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха находятся под угрозой. "Обращаюсь к вам, как к лидерам стран, являющихся носителями бесспорной институциональной памяти. Сегодня, в отличие от властей Армении, в ваших структурах есть серьезные специалисты и знатоки нагорно-карабахского переговорного процесса, которые владеют всеми тонкостями, хорошо осведомлены обо всех этапах", - отметило Саргсян, добавив, что иным образом обратиться к президентам у него не получится, так как не имеет прямой с ними связи, равно как и связи через партийные каналы, поскольку "ответственные лица оппозиционной партии в нашей стране либо находятся под сильным давлением, либо просто арестованы".

Он призвал остановить гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе. "Остановите бедствие! Обеспечьте элементарные условия человеческого существования арцахцев (карабахцев)! Гарантируйте их! Затем переходите к усилиям найти дипломатическое решение", - написал он, добавив: "Завтра может быть поздно!"

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.