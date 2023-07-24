24 июля 2023, 04:23

Саргсян призвал президентов трех стран вмешаться в ситуацию с блокадой Нагорного Карабаха

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Третий президент Армении Серж Саргсян обратился к президентам России, США и Франции и призвал их добиться разблокировки Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор был заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими пикетчиками, которые пропускали только машины миротворцев и Красного Креста. 28 апреля, на 138-е сутки блокады, активисты приостановили акцию, после этого дорогу взяли под контроль азербайджанские силовики. 23 апреля на въезде в Лачинский коридор был установлен азербайджанский пункт пропуска. 11 июля Азербайджан закрыл пункт пропуска "Лачин", объяснив это попытками Красного Креста провезти контрабандные товары. В Международном комитете Красного Креста заявили, что водители пытались провезти товары без ведома организации.

Третий президент Армении Серж Саргсян направил открытое письмо президентам России, США и Франции, в  котором напомнил о блокаде Лачинского коридора, пишет 23 июля news.am.

"Длящаяся более семи месяцев блокада Арцаха (Нагорного Карабаха) начала отнимать жизни стариков и детей, простых людей, единственная вина которых в том, что они родились и живут на своей земле и на земле своих дедов и любят жизнь", - написал бывший президент.

Саргсян рассказал историю двух маленьких детей, которые погибли в одном из сел Мартакертского района несколько дней назад. По его словам, их мать ушла в город "в поисках еды для их пропитания", а в это время мальчик и девочка "задохнувшись, погибли". По мнению бывшего президента, выступления с заявлениями о сложившейся ситуации не спасли жизни этих детей, "и, что самое ужасное, не в абстрактном будущем, а именно завтра утром могут не спасти жизни многих других детей и стариков".

Третий президент заявил, что жизни 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха находятся под угрозой. "Обращаюсь к вам, как к лидерам стран, являющихся носителями бесспорной институциональной памяти. Сегодня, в отличие от властей Армении, в ваших структурах есть серьезные специалисты и знатоки нагорно-карабахского переговорного процесса, которые владеют всеми тонкостями, хорошо осведомлены обо всех этапах", - отметило Саргсян, добавив, что иным образом обратиться к президентам у него не получится, так как не имеет прямой с ними связи, равно как и связи через партийные каналы, поскольку "ответственные лица оппозиционной партии в нашей стране либо находятся под сильным давлением, либо просто арестованы".

Он призвал остановить гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе. "Остановите бедствие! Обеспечьте элементарные условия человеческого существования арцахцев (карабахцев)! Гарантируйте их! Затем переходите к усилиям найти дипломатическое решение", - написал он, добавив: "Завтра может быть поздно!"

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Примечание:

"Жители карабахского села прекратили сельхозработы из-за обстрелов", "Жители Степанакерта столкнулись с запретом на возвращение домой через КПП в Лачинском коридоре", "Армянские беженцы призвали международное сообщество обеспечить их возвращение на родину".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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