Азербайджан объявил об установке КПП на въезде в Лачинский коридор

23 апреля 2023, 15:50

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Азербайджанские пограничники установили пропускной пункт на въезде в Лачинский коридор, заявили власти Азербайджана, назвав это ответом на аналогичное действие армянской стороны. Мирным жителям Армении и Карабаха будет гарантирован проезд через новый КПП, указал МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля Минобороны Азербайджана заявило, что зафиксировано движение из Армении в Карабах колонны машин с оружием и боеприпасами в сопровождении миротворцев. Минобороны Армении и полиция Нагорного Карабаха в тот же день опровергли это сообщение.

25 марта Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль грунтовые дороги севернее Лачинского коридора, поскольку призывы остановить поставки вооружения из Армении в Карабах по этим дорогам оказались безрезультатными. 30 марта ведомство объявило о взятии под контроль стратегических высот в Лачинском районе. Занятые высоты в Шушинском и Лачинском районах позволяют контролировать все пути сообщения в Карабахе, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Госпогранслужба Азербайджана заявила сегодня, что азербайджанская сторона установила КПП в начальной точке Лачинского коридора. Ведомство назвало это ответной мерой на аналогичное действие армянской стороны.

"В целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, а также в качестве меры реагирования на то, что 22 апреля Армения в одностороннем порядке, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, установила пограничный пункт пропуска на границе с Азербайджаном на въезде на дорогу Лачин - Ханкенди (армянское название Лачина – Бердзор, армянское название Ханкенди – Степанакерт. – Прим. «Кавказского узла»), 23 апреля в 12:00 (11.00 мск) подразделения Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики установили пограничный пункт пропуска на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин – Ханкенди", - говорится в сообщении ГПС Азербайджана, переведенном на русский язык корреспондентом «Кавказского узла».

Об установке азербайджанского КПП проинформированы командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр, отмечается в заявлении.

О том, что Армения установила КПП на въезде в Лачинский коридор, сегодня сообщило Минобороны Азербайджана. "22 апреля примерно в 20:00 (19.00 мск) камерами наблюдения азербайджанской армии, установленными на территории Лачинского района, было зафиксировано движение колонны принадлежащих Армении транспортных средств, состоящей из двух тягачей КамАЗ с жилым контейнером на каждом, одного автокрана КамАЗ, одного УАЗ-3151 и одного УАЗ "Патриот"", - говорится в сообщении Минобороны, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

На полученных видеозаписях видно, что автоколонна, движущаяся со стороны села Корнидзор, пересекла недавно построенный мост через реку Хакари на условной азербайджано-армянской границе, а затем въехала на территорию Азербайджана, сказано в сообщении.

"В результате наблюдения выяснилось, что автомобили, впоследствии вернувшись, сделали остановку на территории Армении, и при помощи автокрана были выгружены 2 жилых контейнера в заранее подготовленное место, находящееся на границе с Азербайджаном, на стыке дороги Лачин - Ханкенди. Проведённое наблюдение подтвердило установление армянской стороной пограничного контрольно-пропускного пункта на границе с Азербайджаном, на въезде на дорогу Лачин - Ханкенди, без предварительного согласования и в нарушение трёхстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Обе стороны установили КПП на условной армяно-азербайджанской границе, где начинается новый маршрут Лачинского коридора, введенного в эксплуатацию в августе 2022 года, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" источник в военных кругах.

По его словам, на этом участке природным разграничением является река Хакари. Во время прокладки нового маршрута Лачинского коридора через реку был построен мост и теперь с одной стороны устанавливается КПП армянских силовиков, с другой – азербайджанских пограничников.

Таким образом, по его словам, азербайджанская сторона получает возможность физического контроля над транспортом, проезжающим из Армении в армянонаселенную часть Карабаха.

Ранее азербайджанская сторона постоянно обращала внимание на "широкомасштабное и неправомерное" использование Арменией Лачинской дороги, заявил сегодня МИД Азербайджана. "Примерами таких неправомерных действий являются ротация личного состава армянских вооруженных сил, которые продолжают оставаться на территории Азербайджана, перевозка оружия и боеприпасов […] а также незаконный вывоз природных ресурсов и культурных ценностей. Особо тяжкие последствия влечет за собой транспортировка мин посредством этой дороги и последующая их закладка на суверенных территориях Азербайджанской Республики", - говорится в заявлении ведомства, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

22 апреля Минобороны Азербайджана заявило, что трое военных получили ранения при взрывах двух мин, установленных на грунтовой дороге в Шушинском районе. Около места взрыва найдены противотанковые и противопехотные мины, произведенные в 2021 году в Армении, заявило позднее ведомство и потребовало от Армении прекратить "военные провокации". Заявление Азербайджана о том, что армянская сторона заминировала дорогу в Шушинском районе, не соответствует действительности, сообщил сегодня МИД Нагорного Карабаха.

На КПП будут созданы условия для упорядоченного проезда жителей Карабаха в Армению и Азербайджан в обоих направлениях, заявило ведомство. "Указанный механизм контроля будет осуществляться во взаимодействии с российским миротворческим контингентом. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к сотрудничеству с Арменией в целях обеспечения транспарентного и безопасного контрольно-пропускного режима на границе с Арменией", - говорится в заявлении МИД.

Власти Нагорного Карабаха "решительно осуждают очередную провокацию со стороны Азербайджана", считая ее действием, направленным на усиление блокады Нагорного Карабаха, заявил сегодня в своем телеграм-канале инфоштаб при правительстве непризнанной республики. В публикации, размещенной на русском языке, не подтверждается и не опровергается информация об установке армянского КПП.

Напомним, Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня коридор остается заблокированным 133-и сутки.

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