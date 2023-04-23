Степанакерт отверг обвинение Баку в минировании дороги

23 апреля 2023, 13:55

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Заявление Азербайджана о том, что армянская сторона заминировала дорогу в Шушинском районе, не соответствует действительности, сообщил МИД Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", 22 апреля Минобороны Азербайджана заявило, что военный грузовик подорвался на мине, установленной на грунтовой дороге в Шушинском районе. Около места взрыва найдены противотанковые и противопехотные мины, произведенные в 2021 году в Армении, заявило позднее ведомство и потребовало от Армении прекратить "военные провокации".

По версии азербайджанской стороны, взрыв произошел около 16 мск. Пострадали двое военных, а еще один военнослужащий, пришедший на помощь раненым, подорвался на противопехотной мине и также получил ранение. О случившемся проинформировано командование российских миротворцев, поскольку инцидент произошел на подконтрольной им территории, сообщило Минобороны Азербайджана.

МИД Нагорного Карабаха назвал "очередной дезинформацией" сообщение Минобороны Азербайджана о подрыве грузовика "на минах, специально установленных армянской стороной".

"Это полнейшая ложь и не соответствует действительности. Этому заявлению предшествовало другое сообщение, также содержащее дезинформацию, когда азербайджанская сторона утверждала, что якобы из Армении в Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") в сопровождении российских миротворцев были перевезены боеприпасы", - говорится в обнародованном заявлении МИД, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

21 апреля Минобороны Азербайджана заявило, что зафиксировано движение из Армении в Карабах колонны машин с оружием и боеприпасами в сопровождении миротворцев. Минобороны Армении и полиция Нагорного Карабаха в тот же день опровергли это сообщение.

Нагорно-карабахское внешнеполитическое ведомство также отметило, что "очередность вышеуказанных заявлений со всей очевидностью указывает на цель проводимой Азербайджаном дезинформационной кампании". МИД считает, что Азербайджан "готовит почву для возможных провокаций" против Нагорного Карабаха, отмечается в заявлении.

Минобороны России 22 апреля в ежевечернем бюллетене о деятельности миротворцев не упомянуло инцидент с подрывом грузовика в Шушинском районе.

"За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Проведено патрулирование по трем маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах. Обеспечено сопровождение автомобильной колонны с гуманитарным грузом по маршруту Горис – Степанакерт", - говорится в публикации, размещенной в 19 мск на сайте ведомства.

Такой же отчет Минобороны России опубликовало и сутками ранее, в 19 мск 21 апреля, в нем ведомство не прокомментировало версию Азербайджана о перевозке оружия и боеприпасов из Армении в Карабах.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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