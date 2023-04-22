Трое азербайджанских военных пострадали при взрывах мин

22 апреля 2023, 18:25

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При взрывах двух мин на дороге в Шушинском районе трое военнослужащих сегодня получили ранения, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль грунтовые дороги севернее Лачинского коридора, поскольку призывы остановить поставки вооружения из Армении в Карабах по этим дорогам оказались безрезультатными. 30 марта ведомство сообщило, что азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты в Лачинском районе. Занятые высоты в Шушинском и Лачинском районах позволяют контролировать все пути сообщения в Карабахе, указали опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Сегодня около 17.00 (16 мск) грузовик азербайджанской армии, который вез средства обеспечения на позиции, расположенные на высотах около села Аллахгулулар Шушинского района, подорвался на мине, установленной на проезжей части грунтовой дороги.

При взрыве пострадали водитель и руководитель группы, один из военнослужащих, пришедших на помощь раненым, подорвался на противопехотной мине и также получил ранение, сообщило Минобороны Азербайджана.

"Военнослужащим оказана медицинская помощь. О случившемся проинформированы командования российского миротворческого контингента и турецко-российского совместного мониторингового центра", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Ведомство сочло инцидент провокацией для "нагнетания обстановки на территории Азербайджана, где временно дислоцируется миротворческий контингент Российской Федерации". "Вся ответственность за инцидент лежит на военно-политическом руководстве Армении", - заявило министерство.

Минобороны Армении, по состоянию на 18.18 мск, не прокомментировало на своем сайте это заявление.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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