Аналитики в Баку оценили военное значение высот близ Шуши и Лачина

04 апреля 2023, 02:45

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Азербайджанская армия установила контроль над двумя селами в Шушинском районе и окрестными высотами. Последние перемещения в Шушинском и Лачинском районах позволят азербайджанским военным контролировать все пути сообщения в Нагорном Карабахе, отметили опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта Минобороны Азербайджана заявило, что азербайджанские военные взяли под контроль грунтовые дороги севернее Лачинского коридора, поскольку призывы остановить поставки вооружения из Армении в Карабах по этим дорогам оказались безрезультатными. 30 марта ведомство сообщило, что азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты в Лачинском районе около границы с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана 30 марта.

25 марта помимо стратегической высоты в Лачинском районе азербайджанская армия взяла под контроль села Аллахгулулар и Заманпейеси Шушинского района, сообщает АПА.

Информацию об установлении азербайджанской армией контроля над селами подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Шушинского района, однако от более подробных комментариев сотрудник администрации отказался, посоветовав "обратиться к военным".

По мнению военного эксперта, отставного офицера Адалята Вердиева, контроль над упомянутыми селами очень важен как с политической, так и с военной точек зрения. Он напомнил, что город Шуша и село Дашалты Шушинского района перешли под контроль Азербайджана по итогам осенней войны 2020 года.

«При этом общее число населенных пунктов в Шушинском районе 38. Таким образом, азербайджанская армия продвинулась дальше в Шушинском районе, вернув под контроль Азербайджанского государства еще два села. К сожалению, эти села полностью были разрушены и стоят сейчас в руинах. Это политическая сторона вопроса. С военной же точки зрения значение продвижения азербайджанской армии в установлении контроля над высотами вокруг этих сел», - сказал Вердиев 3 апреля корреспонденту "Кавказского узла".

По его данным, в окрестностях этих сел расположены не менее четырех высот. Эксперт также отметил, что села Заманпейеси и Аллахгулулар расположены соответствии в шести с половиной и девяти километрах западнее города Шуша. «А это означает, что азербайджанская армия получил контроль над территорией между Шушой и этими селами, а также, как я уже сказал, над окрестными высотами. Важное значение расположения азербайджанской армией на всем протяжении от города Шуша до сел Заманпейеси и Аллахгулулар в том, что она получает контроль над значительным участком дороги Лачин - Шуша - Ханкенди, а также тремя окрестными грунтовыми дорогами, что расширяет возможности по пресечению поставок военных грузов из Армении в армяноселенную часть Карабаха», - сказал Вердиев.

Кроме того, по его словам, занятие высот вокруг указанных сел обеспечивает азербайджанской армии военное преимущество на случай возобновления крупномасштабных военных действий. «Согласно условиям трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года параллельно разворачиванию российского миротворческого контингента из региона должны были быть выведены армянские войска. Но этого не произошло. И сегодня в Карабахе остаются около 10 тысяч армянских военных. Этот фактор является потенциальным источником вспышки военных действий, как это было в августе 2022 года, когда провокация и убийство азербайджанского солдата повлекли боестолкновения. Кстати, по итогам этих локальных боев азербайджанская армия заняла стратегически важные высоты Сарыбаба и Гырхгыз. Теперь же, с занятием высот вокруг сел Заманпейеси и Аллахгулулар азербайджанские военные еще более улучшили свои позиции на этом направлении. Теперь фактически все важные высоты западнее Ханкенди (армянское название Степанакерт - прим. «Кавказского узла») под контролем азербайджанской армии. Одновременно это серьезно сужает возможности армянских вооруженных формирований», - сказал Вердиев.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 3 августа. Власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие". Поводом для этой операции была названа гибель азербайджанского военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны. 5 августа Азербайджан и Нагорный Карабах информировали о новых обстрелах. По итогам боевых действий 3 августа азербайджанская армия заняла высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это дало Азербайджану тактическое преимущество, так как эти высоты обеспечивают контроль над стратегически важными дорогами на границе. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты Буздух (ранее также упоминалась как Бузух), отметив, что эта информация поступила в результате уточнений на местности.

Вердиев также отметил, что села Заманпейеси и Аллахгулулар Вердиев азербайджанская армия заняли 25 марта. При этом он обратил внимание на то, что Минобороны Азербайджана 25 марта сообщила об установлении контроля над высотой 2054 и рядом других высот, а также грунтовыми дорогами. «Очевидно, тогда и были заняты эти два села и высоты вокруг них», - сказал Вердиев.

Он затруднился дать однозначный ответ на вопрос, почему, в таком случае, информация о продвижении азербайджанской армии в направлении указанных сел стала распространяться лишь 3 апреля. Возможно, полагает он, в официальном сообщении упор был сделан на занятие высот и установления контроля над грунтовыми дорогами в контексте актуальности вопроса пресечения военных поставок из Армении в Нагорный Карабах. Кроме того, отметил он, появление информации об установлении контроля азербайджанской армии над селами только 3 апреля могло быть связано тем, что погода позволила сделать сьемки только сейчас и в СМИ уже попало сообщение, подкрепленное видеоматериалом.

На вопрос, под чьим контролем были указанные села до продвижения азербайджанской армии, Вердиев ответил, что «они располагались в зоне ответственности российского миротворческого контингента».

Что касается занятых азербайджанской армией высот 30 марта в Лачинском районе, то они, по словам эксперта, расположены непосредственно на границе с Арменией. Азербайджанская армия должна была занять эти территории еще в августе прошлого года, когда был сдан в эксплуатацию альтернативного маршрута Лачинского коридора, пояснил Вердиев.

Однако поскольку из Армении участок дороги к альтернативной трассе не был построен, армянской стороне позволили временно пользоваться дорогой между старым и новыми маршрутами Лачинского коридора вдоль армяно-азербайджанской границы, продолжил эксперт.

Армении для строительство нового участка дороги от села Корнидзора было отведено время до 1 апреля. «Поскольку этот срок истек, то азербайджанская армия вышла на этом направлении на армяно-азербайджанскую границу, заняла высоты и стала оборудовать позиции и прочую инфраструктуру, необходимую для расположения военных», - отметил Вердиев.

Таким образом, по его словам, азербайджанская армия установила контроль над еще пятью-десятью километрами азербайджано-армянской границы.

Как отметил эксперт, новые позиции азербайджанской армии позволяют обеспечивать безопасность азербайджанского населения, которое вернется в приграничные села Лачинского района. Кроме того, азербайджанские военные, располагаясь на стратегических высотах на данном направлении, получают визуальный, а при необходимости - и огневой контроль над ведущими транспортными магистралями Армении на востоке этой страны и другими стратегическими объектами. Наряду с этим, азербайджанские военные с новых позиций смогут контролировать Лачинскую дорогу и перевозки по ней.

На его взгляд, логическим результатом последних передислокаций азербайджанской армии должно стать установление пограничного КПП на Лачинской дороге в точке, где она берет начало от границы с Арменией. Вердиев считает, что проверка грузов и пресечение поставок военного назначения способствовало бы устранению военной напряженности и позволило бы выйти на мирное решение существующих вопросов.

Азербайджанская армия расширила контроль над дорогами

Глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов, комментируя корреспонденту «Кавказского узла» сообщение о занятии азербайджанской армией двух сел в Шушинском районе и окрестных высот, «прежде всего» отметил «политическое значение» данного события.

«Это значит, что Азербайджан расширяет контроль над своими суверенными территориями. Ввод российских миротворцев не означал, что Азербайджан не может восстанавливать контроль над своими международно-признанными территориями. Миротворцы вводились для обеспечения безопасности армянского населения. В Шушинском районе из 38 населенных пунктов, за исключением трех-четырех, проживали везде азербайджанцы. Эти села были полностью разрушены. Но теперь наступает время, когда надо возвращать и восстанавливать села», - сказал Абилов.

Кроме того, на его взгляд, занятие высот вокруг указанных сел позволяет Азербайджанской армии контролировать коммуникации – дорогу Лачин - Шуша - Ханкенди, а также окрестные грунтовые дороги. «Если по главной дороге Лачин - Шуша -Ханкенди пресечь военные поставки из Армении удалось благодаря акции экоактивистов на этой трассе, то грунтовые дороги оставались бесконтрольными и использовались для поставок оружия и боеприпасов. Сейчас все пути для военных перевозок уже перекрыты», - отметил Абилов.

По его мнению, политическим решением вопроса стало бы установление пограничного контроля азербайджанских силовиков на Лачинской дороге в ее точке на границе с Арменией. Если будет КПП, то необходимости в развертывании военных сил, в проведении экоакции больше не будет, считает эксперт. «Все грузы будут проверяться. Военные грузы не будут пропускаться и обратно будет запрещен вывоз сырья из месторождений полезных ископаемых без разрешения правительства Азербайджана. Ведь с точки зрения международного права это территория Азербайджана и разработка залежей природных ресурсов должна осуществляться с согласия и по законам этой стран», - подчеркнул Абилов.

Что касается продвижения азербайджанской армии 30 марта, то, по его словам, оно также связано с восстановлением суверенитета Баку над территориями Азербайджана. «Азербайджанская армия вышла на этом участке к границе с Арменией. Этот процесс ранее был отложен в связи с задержкой строительства армянского участка дороги, ведущей к новому маршруту Лачинского коридора. Азербайджан выждал оговоренные сроки и теперь вышел к своей границе и обустраивает ее военными позициями, поскольку конфликт еще окончательно не урегулирован и мирный договор с Арменией не подписан. Азербайджанская армия оборудует позиции на высотах и непосредственно у условной границы. С господствующих высот азербайджанская армия получает визуальный контроль над всеми передвижениями по дорогам Армении и возможность фиксировать переброски на границу вооружения и техники и принимать соответствующие меры», - отметил Абилов.

Азербайджанская армия предотвратила переброску в Нагорный Карабах личного состава и вооружения



Политический обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель считает, что продвижения азербайджанской армии в последние дни марта в Шушинском районе и западной части Лачинского района обеспечивают ей новые преимущества как в Нагорном Карабахе, так и на границе с Арменией.

«Занятие новых высот 25 марта в Шушинском районе позволяют, как говорится, наглухо «прикрыть» коммуникации вглубь армянонаселенной части Карабаха и предотвратить переброску туда личного состава и вооружений. Эти перевозки камуфлировались с использованием гражданского транспорта. Сейчас же, когда азербайджанская армия имеет физический контроль, сделать это невозможно. А продвижение 30 марта обеспечило азербайджанским военным выход на условную границу с Арменией на участке Лачинского района, который ранее был под контролем российских миротворцев. Теперь азербайджанская армия с новых позиций на господствующих высотах получает контроль над обширном территорией Армении в районе Гориса. С другой стороны, азербайджанские военные вплотную подошли к участку дороги на новом маршруте Лачинского коридора и на этом отрезке получили визуальный контроль над перевозками. Следующим шагом, надо полагать, будет установление КПП для осуществление уже физического контроля над транспортными средствами», - сказал Тюркель корреспонденту «Кавказского узла».

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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