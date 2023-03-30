Азербайджан взял под контроль приграничные высоты в Лачинском коридоре

30 марта 2023, 09:59

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Азербайджанские военные взяли под контроль несколько стратегических высот в Лачинском районе и несколько дорог.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 марта Азербайджан заявил о взятии под контроль грунтовых дорог севернее Лачинского коридора, объяснив это тем, что по ним в Нагорный Карабах из Армении доставлялись военных грузы. В тот же день российские миротворцы отчитались, что взяли под контроль высоту, которую ранее заняли военные Азербайджана.

Азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты в Лачинском районе около границы с Арменией, сообщило Минобороны Азербайджана.

"В связи с вводом в эксплуатацию новой Лачинской дороги были взяты под контроль несколько господствующих высот, основных и вспомогательных дорог, а также обширная приграничная территория между селами Джагазур и Забух Лачинского района", – сказано в сообщении пресс-службы министерства, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Передвижение азербайджанских военных связано с завершением строительства участка дороги по территории Армении до точки начала нового маршрута Лачинского коридора, введенного в эксплуатацию в августе прошлого года, рассказал источник в администрации Лачинского района.

"Тогда Армения еще не построила свой 11-километровый участок дороги и Азербайджан сам проложил перемычку от прежней трассы Лачинского коридора до новой. Теперь с завершением строительства участка по территории Армении необходимость в использовании перемычки отпадает. И потому азербайджанские военные взяли под контроль указанную местность и заняли окружающие высоты на границе с Арменией", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Военные Азербайджана развернули несколько подразделений в начале дороги Горис – Степанакерт недалеко от границы с Арменией, в результате чего Лачинский коридор оказался полностью заблокированным, передал сегодня Telegram-канал "Баграмян 26".

"Конечно, на данный момент это не создаст больших проблем, потому что дорога, соединяющая Армению с Нагорным Карабахом уже перекрыта "протестующими". Затруднится движение только миротворцев и автомобилей Красного Креста по новой дороге, строительство которой близится к завершению, но грунтовые участки все ещё есть", – сказано в публикации.

На 09.50 мск на сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха нет комментариев относительно сообщения Минобороны Азербайджана.

Армянское название села Забух – Ахавно, города Лачин – Бердзор. Азербайджанское название Степанакерта – Ханкенди.

Напомним, жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, жителям периодически прекращается подача газа, введены талоны на продукты. Блокировка Лачинского коридора длится 109-сутки.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики указали, что установление контроля азербайджанскими военными над грунтовыми дорогами в Нагорном Карабахе не повлияло на обеспечение жителей местных сел товарами и продуктами, так как их доставляют миротворцы. Однако эти действия стали очередным случаем нарушения договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении глав Армении, Азербайджана и России.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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