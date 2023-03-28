Армянские аналитики указали на нарушение Баку трехсторонних договоренностей

28 марта 2023, 08:41

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Установление контроля азербайджанскими военными над грунтовыми дорогами в Нагорном Карабахе не повлияло на обеспечение жителей местных сел товарами и продуктами, так как их доставляют миротворцы. Однако эти действия стали очередным случаем нарушения договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении глав Армении, Азербайджана и России, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 марта Азербайджан заявил о взятии под контроль грунтовых дорог севернее Лачинского коридора, объяснив это тем, что по ним в Нагорный Карабах из Армении доставлялись военных грузы. Власти Нагорного Карабаха обвинили азербайджанскую сторону в нарушении линии соприкосновения. В тот же день российские миротворцы отчитались, что взяли под контроль высоту, которую ранее заняли военные Азербайджана.

С 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Из-за этого в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. Жители Азербайджана заявляют, что проводят акцию протеста из-за требования провести мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Однако правозащитники ранее указали, что к блокировке Лачинского коридора причастны власти Азербайджана.

Села Лисагор, Хин Шен, Мец Шен, Ехцаох в Нагорном Карабахе оказались полностью отрезанными от Степанакерта из-за продвижения азербайджанских военных и взятия ими под контроль грунтовой дороги. Однако продовольствием их жители обеспечиваются со стороны Гориса российскими миротворцами. Для жителей этих сел продвижение азербайджанских военных ничего не изменило, отметила политический обозреватель Lragir.am Наира Айрумян.

Заявление азербайджанской стороны, что по ней доставлялись военные грузы, необоснованны. В Нагорном Карабахе расположен российско-турецкий мониторинговый центр, беспилотники постоянно мониторят ситуацию. "Если бы была транспортировка военных грузов, то Азербайджан обнародовал бы доказательства", – сказала Айрумян корреспонденту "Кавказского узла".

Посредством блокировки Лачинского коридора Азербайджан пытается склонить Нагорный Карабах к тому, чтобы он принял предложения официального Баку, в частности речь идет об интеграции, считает аналитик 1 .

По мнению политического обозревателя Наиры Айрумян, стратегия Азербайджана склонить Нагорный Карабах к интеграции натолкнулась на неприятие жителей Нагорного Карабаха. Она отметила, что среди них уже стало традицией, например, лечиться и получать образование в Армении. "То есть, во всех сферах, начиная с пенсионной системы, кончая оборотом армянского драма, банковской системы, системы госрегистра, кадастра и так далее – все связано с Арменией", – объяснила аналитик.

В пользу того, что жители Нагорного Карабаха должны сами определиться с его принадлежностью, ранее заявляли власти некоторых стран. В частности канцлер Германии Олаф Шольц и сенат Франции, напомнила Айрумян.

Канцлер Германии Олав Шольц по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Берлине дважды подчеркнул, что право на территориальную целостность и право на самоопределение равноценны. "Статус-кво не может продолжаться долго, необходимо найти долгосрочное решение на благо людей. Необходимо достичь мирного решения с точки зрения территориальной целостности Армении и Азербайджана, а также самоопределения граждан Нагорного Карабаха. При этом все эти принципы равноценны", – процитировало слова Шольца 2 марта ИА "Новости Армения".

Власти Азербайджана неоднократно нарушали трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года. И это было еще до того, как азербайджанские военные заняли грунтовую дорогу, добавила Наира Айрумян. "За эти нарушения никто не несет ответственность, как, если бы был нарушен какой-либо международный документ. В таком случае могли бы обратиться в международные инстанции и пожаловаться на неисполнение", – обратила внимание аналитик.

Это стало результатом того, что трехстороннее заявление не имеет гарантов и правовой силы, отметила она. "Как бы гарантом является Россия, но она не может быть беспристрастным гарантом, потому что ее военные находятся в Нагорном Карабахе", – сказала Айрумян.

Трехстороннее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина вступило в силу 10 ноября 2020 года. В частности документ устанавливает режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта, предусматривает ввод миротворцев в Нагорный Карабах и функционирование Лачинского коридора. Также согласно трехстороннему заявлению Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны, длившейся с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

С момента подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, были нарушены многие его пункты, причем нарушаются они не только Азербайджаном, но и Россией тоже, считает политолог Гурген Симонян.

Российские миротворцы нарушают трехстороннее заявление, в том числе тем, что не предпринимают мер в ответ на действия азербайджанских военных, пояснил он.

Симонян тоже считает необоснованными заявления Азербайджана о том, что по грунтовой дороге доставлялись военные грузы. "Никто не исключал, в том числе, по трехстороннему заявлению, военные грузы для Нагорного Карабаха. Если конфликт существует, и он не урегулирован, <…> то и предполагается, что [жители Нагорного Карабаха] должны обороняться. Даже если бы в Нагорный Карабах из Армении возились военные грузы, это никоим образом не дает права Азербайджану нарушать перемирие", – сказал Симонян корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, опрошенные ранее "Кавказским узлом" азербайджанские аналитики заявили, что военные Азербайджана продвинулась по карабахской территории, чтобы контролировать грунтовые дороги, по которым доставлялись военные грузы. В частности они сочли необходимым установить в этом месте контрольно-пропускные пункты.

Опрошенные "Кавказским узлом" 27 марта российские аналитики отметили, что в Нагорном Карабахе немало грунтовых дорог, но их использование для перевозки военных грузов маловероятно. "Эти дороги используются для доставки жизненно необходимых грузов для экономики и для трафика людей. Если было бы замечено [что они используются для доставки военных грузов], то это "поставило бы крест" вообще на Нагорном Карабахе" – сказал в частности корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Института географии РАН Алексей Гуня.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

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