Лачинский коридор заблокирован 106-е сутки

27 марта 2023, 09:29

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Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 106-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Из-за этого в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. 14 марта власти Нагорного Карабаха заявили, что действие талонной системы продлено до 10 апреля.

Власти Нагорного Карабаха раздали дефицитные продукты жителям, но из-за плохой организации возникли очереди, рассказал карабахский блогер Давид Симонян. "Те, кто получил, пожаловались на неорганизованность и часовые очереди. Может стоит вспомнить про пионерство и волонтерство и не заставлять людей преклонного возраста часами стоять в очередях, с номерками на руке, а принести каждому на дом?" – написал Симонян 17 марта в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", сообщило сегодня агентство АПА.

Акция протеста длится 106-е сутки, уточнил сегодня Report.az.

Напомним, жители Азербайджана протестующие пропускают по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Нагорного Карабаха в Армению и доставляют гуманитарный груз.

Ранее, 22 февраля, суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. Из-за того, что это предписание суда остается невыполненным, 24 марта Армения обратилась в Комитет министров Совета Европы с жалобой, что Азербайджан не обеспечивает движение по Лачинскому коридору. Невыполнение решений международных судов – это неуважение к международному сообществу в целом, заявил МИД Армении.

На фоне безуспешных попыток властей добиться разблокировки Лачинского коридора, 24 декабря 2022 года жители Нагорного Карабаха вышли на акцию протеста. Они попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют дорогу, но миротворцы их не пропустили дальше блокпоста. Таким образом, была предотвращена встреча жителей Нагорного Карабаха с жителями Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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