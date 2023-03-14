Действие талонной системы продлено в Нагорном Карабахе

14 марта 2023, 07:13

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Из-за блокировки Лачинского коридора в Нагорном Карабахе сохраняется проблема с поставками фруктов и овощей, и поэтому принято решение продлить продажу продуктов по талонам до 10 апреля, сообщили власти.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 января в Нагорном Карабахе были введены талоны на продукты из-за их дефицита. Нехватка продуктов возникла из-за блокировки Лачинского коридора, которую с 12 декабря 2022 года проводят жители Азербайджана. После введения талонов, жители Нагорного Карабаха неоднократно жаловались на рост цен на продукты. 12 марта стало известно, что правительство Нагорного Карабаха приняло решение регулировать цены на овощи и фрукты.

Власти Нагорного Карабаха приняли решение продлить действие талонов на продукты. По поручению государственного министра Нагорного Карабаха подготовлен и распространен соответствующий проект постановления правительства, сообщил информационный центр Нагорного Карабаха со ссылкой на Комитет по жилищным вопросам.

"Из-за проблем с поставками овощей и фруктов в условиях блокады проект предусматоривает продление срока выдачи талонов на покупку овощей и фруктов до 10 апреля", – сообщил инфоцентр 13 марта на своей странице в Facebook*.

Напомним, жители Азербайджана ранее заявили, что причиной их акции протеста является требование доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для проведения их мониторинга. При этом ранее правозащитники неоднократно указывали, что к блокировке Лачинского коридора имеют отношение власти Азербайджана.

22 февраля стало известно, что Международный суд ООН в Гааге применил временные меры по заявлению Армении и обязал Азербайджан обеспечить пропуск людей и автомобилей по Лачинскому коридору в обоих направлениях.

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