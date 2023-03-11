Правозащитники заявили о вовлеченности властей Азербайджана в блокировку Лачинского коридора

11 марта 2023, 05:10

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Среди тех, кто блокирует Лачинский коридор и называет себя "экоактивистами", есть азербайджанские военные и члены экстремистских организаций, говорится в докладе карабахских правозащитников. Они также отметили, что участники блокады финансируются властями Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. 10 марта по Лачинскому коридору были перевезены 16 пациентов.

Протестующие в Лачинском коридоре пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 26 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении с начала блокады были перевезены 129 тяжелобольных пациентов.Армянские правозащитники выявили среди "экологов" членов террористической организации "Серые волки" и военных Азербайджана. Опубликован также доклад о положении детей в Нагорном Карабахе.

Центр права и справедливости Фонда "Татоян", руководителем которого является бывший омбудсмен Армении Арман Татоян, совместно с защитником прав человека Нагорного Карабаха опубликовали совместный доклад о блокировке Лачинского коридора.

Доклад составлен на 300 страницах и направлен в международные организации. Он содержит выводы, основанные на доказательствах в виде фото, видео и свидетельских показаний, рассказал 10 марта корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник фонда.

В докладе указывается, что в первые дни блокировки Лачинского коридора на место были доставлены турецкие и азербайджанские наемники, работавшие в Шуши, а также азербайджанские силовики. Отмечается, что в первые дни блокады там неслучайно развевался турецкий флаг, который позже убрали. Однако ссылка на соответствующий ролик, по словам сотрудника фонда, имеется в репортаже, включенном в доклад.

Далее в докладе указывается, что азербайджанские власти привезли людей, которые официально представились как представители общественных и медийных организаций, но в действительности они также финансируются из госбюджета Азербайджана, из фондов, созданных государством, а в ряде случаев НПО имеют иностранные финансирования. Кроме этого, там есть СМИ, находящиеся под контролем государства.

Правозащитники, по словам сотрудника фонда, детально изучили биографии тех, кто называет себя "экоактивистами", и установили, что эти люди никогда не имели никакого отношения к проблемам экологии, на самом деле они преследуют политические цели, а именно - создание КПП в коридоре.

Были изучены страницы активистов, блокирующих дорогу, в социальных сетях. "Эти люди проповедуют ненависть, вражду и насилие по отношению к армянам, а в их рядах есть распространители идей экстремистской националистической террористической организации "Серые волки". Некоторые из них бывшие военные", - отметил представитель фонда со ссылкой на доклад.

В отчете приводится обоснование, что без специального разрешения азербайджанских властей эти агенты не могли появиться в Нагорном Карабахе и уж тем более попытаться перекрыть дорогу.

Доклад включает также показания иностранцев, которых азербайджанские власти вывозили в качестве туристов на подконтрольные им территории после 44-дневной войны. "Однако те, кто оказались на перекрытом участке дороги, также подчеркивают, что "акция экоактивистов" не имеет ничего общего с экологическими проблемами", - отметил представитель фонда.

Иностранцы, согласно докладу, отмечают, что вопросы экологии - лишь геополитический инструмент. Более того, иностранные туристы говорят о СМИ, находящихся под контролем азербайджанского правительства. В доклад включены все фактические доказательства.

Ранее бывший омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал очередное доказательство, "показывающее истинные намерения блокирующих дорогу агентов правительства Азербайджана". Речь идет о видео из азербайджанского сегмента интернета, где на машинах с азербайджанскими флагами люди едут на место перекрытия коридора, "оскорбляя коренной народ Арцаха (Нагорного Карабаха) - неделимую часть армянского народа, и радуются закрытию дороги".

Бывший омбудсмен отметил, что данное видео было снято на второй день перекрытия дороги, то есть 14 декабря 2022 года.

Еще одно видео со страницы одного из "экоактивистов" в соцсети Татоян опубликовал на своей странице. В видео "экоактивисты" поют хором песню, в котором "призывают убивать армян и пролить их кровь". Они также показывают символ "Серых волков".

"Результаты исследования показали, что эта песня была специально написана в июле 2020 года, то есть до 44-дневной войны в Арцахе, как часть пропаганды азербайджанской политики", - отметил Татоян, добавив, что через некоторое время это видео азербайджанский активист удалил со своей страницы.

Все эти видео-доказательства, по словам бывшего омбудсмена, включены в доклад и представлены международным организациям.

Второй доклад фонд "Татоян" и омбудсмен Нагорного Карабаха представили международным организациям о положении детей в Нагорном Карабахе в условиях блокады.

Работы по сбору фактов были произведены как в Нагорном Карабахе, так и в Армении. Эти факты, по словам авторов доклада, показывают нарушения прав детей так называемыми "экоактивистами", которые заблокировали дорогу.

В докладе зафиксированы все медицинские, психологические и социальные проблемы, возникшие в результате незаконных действий Азербайджана в отношении детей.

Так, например, согласно данным Минздрава Нагорного Карабаха, в последнее время "из-за постоянного стресса, вызванного неопределенностью и угрозами, исходящими от азербайджанской преступной деятельности, в Арцахе (Нагорном Карабахе) отмечается рост числа нервно-психических проблем среди взрослых и особенно детей по сравнению с прошлым годом". Это выразилось в увеличении на 46% обращений детей к неврологам и психологам и на 47% обращений взрослых.

В докладе отмечается, что многие дети до сих пор разлучены со своими семьями из-за перекрытия дороги, что приводит к серьезным психологическим проблемам.

"Есть дети, которым нужны специальные лекарства, которых в Арцахе (Нагорном Карабахе) найти невозможно", - говорится в докладе правозащитников. Кроме того, согласно авторам доклада, сезон гриппа и острых респираторных инфекций характеризуется высокой заболеваемостью детей, лечение которых затруднено при отсутствии антибиотиков. "Больным детям приходится проходить через дополнительные лишения, тем более, что газ и электричество регулярно отключают", - добавили авторы доклада.

Отмечается также дефицит детских смесей, что поставило родителей и детей перед дополнительными проблемами.

В докладе приведен также инцидент, случившийся с детьми, возвращающимися в сопровождении российским миротворцев в Нагорный Карабах, когда "азербайджанцы ворвались в машину детей". "Один из детей имел психологические проблемы и страх, он думал, что они будут переведены в захваченный Азербайджаном город Шуши и никогда не смогут увидеть своих родителей", - утверждают авторы доклада.

Группа детей из числа тех, кто не мог попасть домой в Нагорный Карабах из Армении из-за блокировки Лачинского коридора, вернулась домой 17 января на машинах российских миротворцев. На перекрытом участке дороги группа азербайджанских активистов проникла в машину и снимала детей на камеры, сообщил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

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