Пять пациентов перевезены в Армению из Нагорного Карабаха

26 февраля 2023, 14:35

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В медцентры Армении доставлены по Лачинскому коридору еще пять пациентов, а всего с начала блокады коридора из Нагорного Карабаха вывезены 129 тяжелобольных, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Лачинском коридоре пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 24 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении с начала блокады были перевезены 124 тяжелобольных пациента.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Сегодня Лачинский коридор остается закрытым 77-е сутки, но протестующие, по данным азербайджанских провластных СМИ, пропустили семь машин Красного Креста.

Сегодня в Армению из Нагорного Карабаха в сопровождении сотрудников Красного Креста были доставлены пять пациентов, сообщила руководитель программ коммуникации и профилактики армянского офиса МККК Зара Аматуни.

"Пять пациентов и сопровождающие их лица доставлены в Армению для обследования и дальнейшего лечения", - приводит ее слова News.am.

По данным МККК, с начала блокады в Армению из Нагорного Карабаха перевезены 129 пациентов, пишет издание.

Сегодня также стало известно, что сотрудники МККК помогли вернуться в Нагорный Карабах 14 жителям, которые 80 дней назад выехали в Армению и не смогли вернуться из-за блокады Лачинского коридора.

Напомним, в Нагорном Карабахе из-за блокады коридора возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, ограничена работа АЗС и введен график подачи электричества. Также там введена талонная система продажи некоторых продуктов. По талонам с 20 января продаются подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка. Цены на остальные продукты сильно выросли, пожаловались местные жители Овощи и фрукты в ограниченном количестве поставляются в регион с начала февраля.

10 февраля власти объявили, что фрукты, овощи, яйца и стиральный порошок также будут продаваться по талонам. Жители Степанакерта выразили надежду, что это решение ликвидирует очереди за продуктами. 25 февраля стало известно, что в магазинах Нагорного Карабаха выросли цены на продукты, которые продаются по талонам.

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