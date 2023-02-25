Цены на продукты выросли в Нагорном Карабахе

25 февраля 2023, 09:24

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В магазинах Нагорного Карабаха выросли цены после того, как был расширен список отпускаемых по талонам продуктов.

Как информировал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2023 года проводят акцию протеста в Лачинском коридоре, который является единственной трассой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Из-за этого в Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, жителям периодически прекращается подача газа и света, введены талоны на продукты. Сегодня стало известно, что при посредничестве российских миротворцев представители Азербайджана и Нагорного Карабаха провели встречу, во время которой договорились о возобновлении подачи газа и света.

После того, как в Нагорном Карабахе был расширен перечень продуктов, отпускаемых по талонам, в местных магазинах выросли на них цены. При этом очередей, которые ранее были во многих магазинах, сейчас уже практически нет, сообщил сегодня на своем сайте телеканал A1plus.

В сообщении подчеркивается, что цены на продукты в частности повысились в магазинах Степанакерта.

Содокладчики Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 17-19 февраля посетили армяно-азербайджанскую границу для оценки ситуации, они также побывали на месте проведения жителями Азербайджана акции протеста в Лачинском коридоре. После визита в Армению содокладчики ПАСЕ призвали срочно разблокировать Лачинский коридор.

"Свободное движение всех транспортных средств должно быть срочно восстановлено в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года. Кроме того, неоднократные перебои с подачей газа и электричества на территорию привели к серьезным нарушениям прав жителей: многие люди уже потеряли работу, а дети лишены возможности получать образование, поскольку школы пришлось закрыть", – привел сегодня News.am заявление ПАСЕ.

Напомним, 19 февраля в Нагорном Карабахе была начата выдача новых талонов на расширенный перечень товаров, в том числе на овощи, фрукты и стиральный порошок. С 20 января по талонам также продаются подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка.

"Кавказский узел" также писал, что жители Азербайджана, которые блокируют Лачинский коридор, пропускают только машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). 22 декабря 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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