Пашинян обвинил миротворцев в невыполнении обязательств

22 декабря 2022, 12:19

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Российские миротворцы, которые в соответствии с трехсторонним заявлением от 2020 года должны держать под контролем ситуацию в Лачинском коридоре, не выполняют своих обязательств, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе, заблокированном Азербайджаном, остается крайне напряженной.

12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) – Горис в Лачинском коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром, также оказалось прерванным транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Также на территории Армении осталось более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой.

Согласно шестому пункту трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев, а Азербайджан гарантирует свободное передвижение по нему, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, слова которого привел сегодня News.am.

Российские миротворцы не выполняют свои обязательства по контролю за Лачинским коридором, добавил он. "Российская миротворческая миссия не выполняет свои обязательства по контролю за Лачинским коридором. Это происходит из-за действий Азербайджана, но от этого ситуация не меняется. Это ключевой смысл присутствия российских миротворцев – не позволять незаконные действия и держать под контролем Лачинский коридор", – процитировал сегодня Пашиняна Aysor.am.

Напомним, полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу трехстороннее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

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