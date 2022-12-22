Блокада Нагорного Карабаха продолжается 11-й день

22 декабря 2022, 10:53

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Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе, заблокированном Азербайджаном, остается крайне напряженной, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как писал "Кавказский узел", с 14 декабря протестующие в Ереване требуют от властей Армении конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт - Горис и проводят акции у здания представительства ООН, посольства России и других иностранных посольств. Активисты апеллируют к России как гаранту соглашения по Карабаху, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики. Европейский суд по правам человека 21 декабря ответил на обращение правительства Армении, обязав Азербайджан пропускать через Лачинский коридор людей с особыми нуждами.

12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) – Горис в Лачинском коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром, также оказалось прерванным транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Также на территории Армении осталось более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой.

Нагорный Карабах остается в блокаде 11-й день. Гуманитарная ситуация там крайне напряженная, сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня на заседании правительства.

"Кризис в Лачинском коридоре, начавшийся на прошлой неделе, все еще не разрешен за исключением одного обстоятельства: восстановления газоснабжения. Гуманитарная ситуация в Арцахе (Нагорном Карабахе) продолжает оставаться крайне напряженной из-за незаконной блокады Лачинского коридора", - цитирует Пашиняна информагентство "Новости-Армения".

Премьер отметил, что сотни семей продолжают оставаться разделенными, оказавшись по разные стороны блокады. "В Нагорном Карабахе есть дефицит ряда товаров первой необходимости, в том числе и продовольствия", - констатировал он.

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