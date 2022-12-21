ЕСПЧ обязал Азербайджан снять часть ограничений на проезд по Лачинскому коридору

21 декабря 2022, 22:25

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Европейский суд по правам человека в ответ на обращение правительства Армении сегодня обязал Азербайджан пропускать через Лачинский коридор людей с особыми нуждами.

Как писал "Кавказский узел", Армения в соответствии с регламентом Международного суда ООН в письменном виде обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав применения обеспечительных мер в отношении Азербайджана и обязав Баку разблокировать Лачинский коридор. 15 декабря ЕСПЧ постановил предоставить Азербайджану время до 16.00 по французскому времени (18.00 мск) 19 декабря для ответа на требование Армении, после чего суд примет окончательное решение.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

Европейский суд удовлетворил требование, предъявленное Арменией, и применил промежуточные меры в отношении Азербайджана, процитировало сегодня сообщение офиса представителя Армении по международным правовым вопросам издание News.Am.

ЕСПЧ обязал Азербайджан пропускать по Лачинскому коридору из Нагорного Карабаха в Армению тяжелобольных людей и оставшихся без крова. Правительство Армении требовало от Азербайджана разблокировать дорогу, однако Азербайджан возразил, что Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев, следует из пресс-релиза, опубликованного сегодня в Twitter Европейского суда суда по правам человека.

"Отмечая, что на данный момент вопрос о контроле Азербайджана над Лачинским коридором является спорным, а также принимая во внимание взятые на себя Азербайджаном обязательства по пункту 6 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, в частности, "гарантировать безопасность лиц, перемещающихся по Лачинскому коридору в обоих направлениях, сохранность транспортных средств и грузов" и напоминая об обязательствах, взятых на себя в рамках Европейской конвенции, Европейский суд постановил на основании правила 39 Регламента Суда обязать Азербайджан предпринять все необходимые и достаточные меры для обеспечения передвижения тяжелобольных, нуждающихся в медицинской помощи в Армении, через Лачинский коридор, а также безопасного передвижения лиц, оставшихся без крова в дороге или нуждающихся в средствах к существованию", - указано в пресс-релизе ЕСПЧ, перевод которого выполнен "Кавказским узлом".

В сообщении также указано, что Армения требовала обеспечить снабжение Нагорного Карабаха газом, однако к моменту рассмотрения обращения газ уже начал поступать в Нагорный Карабах.

В ответ на решение ЕСПЧ по поводу блокировки Лачинского коридора Азербайджан может предпринять лишь формальные действия, механизмов их контроля не так много, заявила ранее "Кавказскому узлу" юрист Сирануш Саакян. ЕСПЧ вряд ли будет предметно рассматривать вопрос про блокировку, отметили тогда правовед Самед Рагимов и адвокат Гюнай Исмайлова.

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