Юристы усомнились в перспективах жалобы на блокировку Лачинского коридора в ЕСПЧ

20 декабря 2022, 01:40

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В ответ на решение ЕСПЧ по поводу блокировки Лачинского коридора Азербайджан может предпринять лишь формальные действия, механизмов их контроля не так много, считает юрист Сирануш Саакян. ЕСПЧ вряд ли будет предметно рассматривать вопрос про блокировку, полагают правовед Самед Рагимов и адвокат Гюнай Исмайлова.

Как писал "Кавказский узел", Армения в соответствии с регламентом Международного суда ООН в письменном виде обратилась в Европейский суд по правам человека, потребовав применения обеспечительных мер в отношении Азербайджана и обязать Баку разблокировать Лачинский коридор. 15 декабря ЕСПЧ постановил предоставить Азербайджану время до 16 часов по французскому времени (18 мск) 19 декабря для ответа на требование Армении, после чего суд примет окончательное решение.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом.

В Евросуд обратилось правительство Армении в рамках межгосударственной жалобы с требованием разблокировать Бердзорский (Лачинский) коридор, подтвердила 19 декабря корреспонденту "Кавказского узла" юрист, представитель военнопленных в Европейском суде по правам человека Сирануш Саакян.

В любом случае, по ее словам, ответит Азербайджан на требование Армении или нет, Евросуд вынесет свое решение. "ЕСПЧ, исходя из интересов всестороннего расследования, направил запрос Азербайджану, чтобы не получилось, что решение принимается лишь на основании предоставленной Арменией информации", - уточнила она.

По ее мнению, отказ от ответа никоим образом не исходит из интересов Азербайджана, соответственно, Баку должен определиться. Она считает, что если Азербайджан принципиально не ответит на запрос ЕСПЧ, Евросуд вынесет решение против Азербайджана.

Решения ЕСПЧ, по словам Саакян, обязательны к исполнению, но механизмов их контроля не так много, как в случае вынесенного окончательного приговора. Тем не менее, существует механизм извещения и нотификации Комитета министров, тем самым ставят в известность факт неисполнения решения данной страны. После этого политический орган уже может прибегнуть к разным решениям. Поэтому эти решения с точки зрения юриспруденции считаются обязательными к исполнению. "К примеру, Азербайджан изначально не давал информацию или давал слишком скудную информацию касательно военнопленных несмотря на решение ЕСПЧ и запрос в Баку. Комитет министров был оповещен об этом, и сейчас формально Азербайджан предоставляет. Насколько эта информация содержательная и полезная - другой вопрос, но создают имитацию сотрудничества, чтобы не попасть под санкции", - отметила Саакян.

Госорганы Азербайджана, а также полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказались недоступны для комментариев по поводу жалобы Армении на блокировку Лачинского (Бердзорского) коридора.

Независимый эксперт в области права, аналитик проекта по конфликтам Red Line Channel Самед Рагимов считает, что азербайджанская сторона в любом случае ответит на запрос из ЕСПЧ, поскольку Баку заинтересован в изложении собственного взгляда на происходящее на Лачинской дороге.

Однако, по его мнению, ЕСПЧ не будет рассматривать предметно данный вопрос. «Дело в том, что после второй Карабахской войны 2020 года Азербайджан и Армения взаимно подали иски друг против друга. Азербайджан ставит вопрос о нанесении материального ущерба в результате оккупации территории, уничтожении гражданской инфраструктуры, памятников культуры, имущества граждан. Армения, в свою очередь, пожаловалась на нанесение ущерба армянскому населению региона. Запрос Азербайджана в связи с истребованием Арменией обеспечительных мер направлен именно в рамках этих дел. Согласно процедуре ЕСПЧ, если истребованы обеспечительные меры, то Страсбургский суд обязательно направляет противоположной стороне запрос. Однако, в данном случае, это не означает, что ЕСПЧ будет обязательно принимать какое-то решение. ЕСПЧ в случаях, когда сторонами разбирательства являются государства, всегда демонстрирует очень осторожный подход, потому что речь идет о субъектах-учредителях организации, и тем более в случаях, когда речь идет о конфликтах», - сказал Рагимов корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, ЕСПЧ скорее всего примет к сведению информацию из Азербайджана и будет рекомендовать сторонам в дальнейшем придерживаться норм Европейской конвенции прав человека.

Член Бакинского клуба прав человека и коллегии адвокатов Гюнай Исмайлова также считает, что ЕСПЧ не будет в данном случае принимать какое-то обязывающее решение.

«Азербайджан однозначно ответит на запрос ЕСПЧ. Это как раз возможности донести для Евросуда позицию Азербайджана. В ответе Азербайджана, очевидно, будет указано, что государство не имеет отношения к закрытию Лачинской дороги. При этом будет указано, что экоактивисты выражают протест миротворцам против необеспечения азербайджанским специалистам возможности провести мониторинг на рудниках на предмет оценки воздействия на окружающую среду, а также против незаконного использования ресурсов Азербайджана <...> Также по всей видимости будет указано, что гуманитарные грузы перевозятся по Лачинской дороге», - сказала Исмайлова корреспонденту «Кавказского узла».

Азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Ранее, 7 декабря, Минэкологии Азербайджана после второй встречи с командованием миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

При этом она подчеркнула, что ЕСПЧ не станет принимать какого-либо предметного решения по нынешней ситуации. «ЕСПЧ не разбирается в межгосударственных конфликтах по существу. Страсбургский суд занимается отдельными аспектами конфликтов, например, вопросами нанесения ущерба отдельным заявителям в результате конфликтов. Но и то, механизмы исполнения решений не проработаны», - отметила Исмайлова.

По ее мнению, ЕСПЧ в данной ситуации, скорее всего, придет к выводу, что не может принять решения, поскольку не может изучить обстоятельства дела.

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