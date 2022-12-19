Армянские студенты потребовали от властей признать Нагорный Карабах

19 декабря 2022, 17:43

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Студенты вузов провели в Ереване шествие и митинг, призвав правительство Армении признать Нагорный Карабах и попросить ООН направить туда международных миротворцев. Представители кабмина приняли делегацию протестующих и пообещали ответить на их требования.

Как писал "Кавказский узел", с 14 декабря протестующие в Ереване требуют от властей Армении конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис. Советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян с 14 декабря проводит бессрочный сидячий пикет у здания представительства ООН в Ереване. 15 и 17 декабря армянские врачи также вышли к представительству ООН и потребовали обеспечить право жителей Нагорного Карабаха на медицинскую помощь. Движение "Национально-демократический полюс" 17 декабря провело в Ереване митинг и шествие, потребовав от ООН ввести международных миротворцев в Нагорный Карабах.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Сегодня дорога остается закрытой уже восьмые сутки.

Студенческое движение "Ерит Арцах" 1 сегодня провело акцию перед зданием правительства Армении. Перед этим активисты прошли шествием от Ереванского университета, скандируя "Арцах!", "Разблокируйте дорогу!", "Арцах - Спюрк - Армения!", "Будущее Арцаха - это мы. Нет отхода, нет проигрыша!". Они держали в руках флаги Нагорного Карабаха и плакаты с надписями "Арцах изолирован от внешнего мира", "Разблокируйте дорогу жизни", "Арцах осажден, а мир молчит", "Признайте Арцах!" и другими. Полиция сопровождала шествие студенческого движения, передал корреспондент "Кавказского узла".

Перед зданием правительства активисты зачитали обращение к премьер-министру Николу Пашиняну, в котором они выразили беспокойство "политикой армянофобии" Азербайджана. "Если ситуация немедленно не разрешится, более 120 тысяч человек окажутся перед угрозой гуманитарной катастрофы. Мы требуем от армянских властей в срочном порядке представить официальное ходатайство с предложениями о пресечении данной катастрофы, исходя из устава ООН, секретарю ООН. Также отметить, что в данной ситуации выражение слов о беспокойстве не соответствует Уставу ООН", - говорится в зачитанном обращении.

Также активисты потребовали от премьера, чтобы он, руководствуясь решением Нагорного Карабаха от 10 декабря 1991 года о проведении референдума о независимости, представил в парламент Армении законопроект о признании Нагорного Карабаха.

Кроме того, активисты призвали обратиться в Совбез ООН "для обеспечения миротворческого контингента с мандатом ООН в Бердзорском [Лачинском] коридоре и во всем Арцахе".

Делегацию из пяти человек приняли в правительстве Армении. С активистами встретился глава Департамента по приему граждан и рассмотрению заявлений Александр Казарян. Участникам акции было заявлено, что реакции правительства на их письмо нужно дожидаться в последующие дни.

Азербайджанские активисты с 12 декабря требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. Власти Азербайджана 14 декабря заявили, что не азербайджанские активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Ранее, 7 декабря, Минэкологии Азербайджана после второй встречи с командованием миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

К студенческому движению присоединились студенты нескольких вузов Армении, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член движения Тигран Агаджанян. "Сегодня Арцах встал перед такой проблемой, завтра в подобном положении окажется другая часть Армении. Нет отдельного Арцаха и отдельной Армении. Есть единая Армения и армянский народ", - сказал он.

День акции перед зданием правительства выбран не случайно, он приурочен к тому, что ЕСПЧ до сегодняшнего дня дал время Азербайджану на предоставление информации о блокаде коридора, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" член движения, студент факультета международных отношений ЕГУ Гурген Даниелян.

15 декабря ЕСПЧ постановил предоставить Азербайджану время до 16 часов по французскому времени (18 мск) 19 декабря для ответа на требование Армении, после чего суд примет окончательное решение. Перед этим Армения в соответствии с регламентом Международного суда ООН в письменном виде обратилась в ЕСПЧ, потребовав применения обеспечительных мер в отношении Азербайджана и обязать Баку разблокировать Лачинский коридор, сообщило 15 декабря "Новости-Армения".

Ранее студенты проводили протестные акции перед посольствами стран и офисов международных структур в Ереване, а сегодня решили выдвинуть требования правительству Армении как одной из сторон трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, сказала корреспонденту "Кавказского узла" студентка факультета международных отношений Анна Дарбинян.

"То, что мы требуем, чтобы Армения обратилась в Совбез ООН для введения миротворческого контингента в Арцах, уже говорит о нашей оценке находящихся там российских миротворцев... ООН должна разместить в Арцахе также миссию наблюдателей. Мы требуем от правительства, чтобы Армения не отстранилась от вопроса Арцаха и чтобы Армения обратилась как в Совбез ООН, так и к России для решения проблемы Арцаха", - заявила Дарбинян.

Жительница Нагорного Карабаха Мариам Айриян учится в ЕГУ. Она сообщила, что вся ее семья сейчас в Карабахе, и они рассказывают о том, что с каждым днем увеличиваются проблемы. "Все мои родные в Арцахе, 120 тысяч человек сейчас нуждаются в помощи внешнего мира, и мы в свою очередь не имеем права сидеть, сложа руки. Нужно выходить на улицу и требовать конкретных действий. Арцахский народ надо спасти", - сказала Мариам Айриян корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. На территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой. 18 декабря жители Степанакерта рассказали "Кавказскому узлу", что столкнулись с дефицитом продуктов в магазинах.

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