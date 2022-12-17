Армянские активисты выступили за ввод международных миротворцев в Нагорный Карабах

17 декабря 2022, 22:18

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Пророссийская политика властей Армении не способствует решению проблем жителей Нагорного Карабаха, заявили участники митинга в Ереване, потребовав от ООН направить в регион международных миротворцев.

Как писал "Кавказский узел", с 14 декабря протестующие в Ереване требуют от властей Армении конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис. Также они перекрывали входы в здания представительства ООН и посольства России, призвав вмешаться в ситуацию. Советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян с 14 декабря проводит бессрочный сидячий пикет у здания представительства ООН в Ереване. Сегодня, как и 15 декабря, армянские врачи также вышли к представительству ООН и потребовали обеспечить право жителей Нагорного Карабаха на медицинскую помощь.

Утром 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли автодорогу Степанакерт – Горис, и это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром. Блокировка дороги сказалась на работе междугородного транспорта и врачебных бригад и сделала невозможной отправку пяти тяжелобольных пациентов Степанакертского медцентра в больницу Еревана. Кроме того, прервано транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. На территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой. Сегодня дорога по-прежнему была закрыта.

Движение "Национально-демократический полюс" (НДП) провело сегодня в Ереване митинг и шествие, потребовав от ООН ввести международных миротворцев в Нагорный Карабах. Участники митинга собрались на площади Свободы с плакатами "Международные миротворцы", большим транспарантом "Свободная независимая Армения" и с государственными флагами Армении, США, Франции и Евросоюза.

Член совета НДП Ваге Гаспарян в своем выступлении заявил, что вопросы, связанные с Нагорным Карабахом, будут решены лишь в результате военно-политических изменений, и призвал жителей Нагорного Карабаха присоединиться к требованиям митингующих.

"Выходите на площадь, покажите всему миру, что вы хозяева своей земли. Требуйте миротворческий контингент для Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла")", - заявил Гаспарян в прямом эфире на официальной странице НДП в Facebook*, который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

31 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи с Владимиром Путиным в Сочи подтвердили признание территориальной целостности Армении и Азербайджана и договорились продолжать подготовку к подписанию мирного договора. По требованию Алиева, озвученному на двусторонней встрече с Путиным, в итоговом общем заявлении даже не был упомянут Нагорный Карабах. Предложение Еревана о продлении срока пребывания российских миротворцев в Нагорном Карабахе на неопределенное время было отклонено в Сочи, заявил позднее Никол Пашинян. Присутствие российских войск в регионе после 2025 года напрямую зависит от того, насколько России удастся сохранить свои позиции на международной арене, считают опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

России "удалось привести своих ставленников к власти" в Армении, заявил на митинге член совета НДП Артур Айвазян. "Которые свернули нас с пути и повели под подчинение Кремля. И с каждым годом Армения все более принижала свою государственность, превращаясь в полную колонию России", - заявил он.

Айвазян высказал мнение, что планам России "открыть коридор через Мегри" (Зангезурский коридор) противостоит Запад, который на протяжении 30 лет отвергается руководством Армении. "Действующие власти и так называемая оппозиция ведут одну и ту же политику, которая называется "навеки с Россией"… Это очередное предательство против армянской государственности. Нам надо сплотиться и показать Западу, что Армения - это мы, а не власть с лжеоппозицией", - заявил Айвазян.

Член НДП Гегам Симонян заявил, что только миротворцы ООН могут урегулировать ситуацию, и вокруг этого требования должны сплотиться армяне как в Нагорном Карабахе и Армении, так и в диаспорах. "На этот момент это единственное решение, чтобы прекратились все игры, которые ведутся на так называемом Бердзорском [Лачинском] коридоре… Нужно избавиться от политики интересов узких кругов и, исходя из национальных интересов, выйти из всех российских блоков и договоренностей и немедленно обратиться к США [с предложением] дать Армении статус союзника США – не члена НАТО ", - сказал он.

Если действующие власти не пойдут этим путем, то, по его словам, следует объявить общенациональный митинг и потребовать отставки властей. "Одновременно нужно потребовать от всех политических сил сформировать временное теневое правительство с кандидатом премьера. Затем потребовать у парламента, чтобы избрали его на должность премьер-министра Армении", - заявил Симонян.

Член Соввета НДП Жирайр Сефилян в свою очередь заявил, что "арцахцы должны быть уверены, что весь армянский народ с ними". "Мы не должны упускать этот момент, не должны терять время. Это момент, благодаря которому Армения станет независимой и суверенной страной", - сказал оратор.

Митинг перерос в шествие по центральным улицам Еревана. Участники мероприятия растянули большой транспарант с надписью "Международные миротворцы для Арцаха" и шли, скандируя "Свободная, независимая Армения!, "Армении нужен реальный союзник" "Арцаху нужны миротворцы ООН", "Выход из ОДКБ" и другие лозунги.

Участники шествия остановились у здания правительства Армении, где руководитель центра "Модус Вивенди" Ара Папян заочно предупредил премьера Никола Пашиняна "о надвигающейся угрозе со стороны России". "Москва попытается надавить на Армению всякими методами, чтобы Армения подписала документ, который лишит ее государственности и суверенитета. Государственность и суверенитет Армении не подлежит торгу. Соответственно, нужно решить два вопроса: международных миротворцев для Арцаха и реальных союзников для Армении", - заявил Папян.

Участники шествия призывали прохожих поддержать требование ввести международных миротворцев в Нагорный Карабах. Полицейские сопровождали шествие, но, по словам организаторов, не было никаких инцидентов, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, по версии азербайджанской стороны, представители НПО Азербайджана проводят в окрестностях Шуши акцию протеста против отказа российских миротворцев пустить азербайджанских специалистов на территорию для мониторинга, связанного с эксплуатацией золоторудного прииска "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли". Условий для мониторинга месторождений, "к сожалению, не создано", именно поэтому активисты проводят там акцию протеста, заявил 12 декабря замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

14 декабря власти Азербайджана заявили, что не активисты препятствуют проезду гражданских машин по трассе, а российские миротворцы. Провластные азербайджанские издания заявили 15 декабря, что несколько машин российских миротворцев проехали по участку Лачинского коридора в Степанакерт, что опровергает версию о блокаде Карабаха. При этом трех независимых журналистов власти страны не пустили к месту акции протеста для ее освещения, сообщило "Мейдан ТВ".

Ранее, 7 декабря, Минэкологии Азербайджана после второй встречи с командованием российских миротворцев заявило, что азербайджанские специалисты проведут мониторинг на месторождениях полезных ископаемых в Карабахе. 10 декабря Азербайджан объявил о начале мониторинга месторождений.

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