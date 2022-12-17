Дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается закрытой шестые сутки

17 декабря 2022, 13:54

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Полиция и спасатели в Нагорном Карабахе работают в усиленном режиме в связи с блокадой дороги в Армению, которая закрыта шестые сутки, сообщили представители властей. Азербайджанские активисты пообещали продолжать акцию на трассе до выполнения их требований.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря протестующие в Ереване потребовали от властей Армении конкретных действий для разблокирования дороги Степанакерт - Горис, а также перекрыли входы в здания представительства ООН и посольства России, призвав их вмешаться в ситуацию. 15 декабря активисты продолжили акцию, они также обратились в иностранные посольства с просьбой содействовать открытию Лачинского коридора.

В 9.30 мск 12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) – Горис в Лачинском коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром, также оказалось прерванным транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Также на территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой.

Фактическая блокада Нагорного Карабаха продолжается, однако среди населения нет паники, заявил сегодня госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян в утреннем обращении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Полиция и служба ЧС Нагорного Карабаха работают в усиленном режиме, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь МВД Нагорного Карабаха Унан Тадевосян.

"Учитывая ситуацию, созданную блокадой Республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") со стороны Азербайджана, Министерство внутренних дел в целях надлежащего обеспечения общественного порядка и внутренней безопасности осуществляет службу в столице и регионах в усиленном режиме", - сказал он.

Около дороги из Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. – Прим. "Кавказского узла") сегодня продолжается акция протеста азербайджанских активистов. Участники акции скандируют лозунги "Азербайджан - хозяин своих недр!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррор!". Они заявляют, что акция продолжится до выполнения их требований, сообщает Report.

По версии азербайджанской стороны, представители НПО Азербайджана проводят в окрестностях Шуши акцию протеста против отказа российских миротворцев пустить азербайджанских специалистов на территорию для мониторинга, связанного с эксплуатацией золоторудного прииска "Гызылбулаг" и медно-молибденового месторождения "Демирли". Условий для мониторинга месторождений, "к сожалению, не создано", именно поэтому активисты проводят там акцию протеста, заявил 12 декабря замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов.

В банкоматах Степанакерта наблюдаются проблемы с выдачей наличных, отметил вечером 16 декабря автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

"Знаете, в чем еще сказывается блокада, кроме поставок бензина из Армении и всего остального, так нужного для нормальной жизни? В банкоматах нет наличности. У банка закончились деньги? Может кто-то объяснит банкирам, что у нас все продается за наличность и банкоматы надо заправлять... Впрочем, сегодня получил ежемесячную пенсию по инвалидности, значит, в нужные места деньги все же направляются. В магазинах очереди, блокада совпала с предновогодними приготовлениями. В целом пока город справляется, все-таки первая неделя блокады, работают и магазины, и транспорт", - написал он в заметке "Нас заблокировали, чтобы пересчитать?".

Напомним, вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику. С 14 декабря в Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила компания ”Азеригаз". Подача газа возобновлена, однако дорога продолжает оставаться закрытой, сообщил 16 декабря госминистр Рубен Варданян.

Газопровод в Нагорный Карабах проходит по территории, которую контролирует Азербайджан, а карабахские власти не озаботились строительством газохранилища, и подача газа может быть вновь перекрыта в любой момент, рассказал "Кавказскому узлу" специалист по энергетической геополитике и международной безопасности Армен Манвелян.

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