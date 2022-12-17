Газовая блокада подчеркнула уязвимость Нагорного Карабаха

17 декабря 2022, 02:52

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Газопровод в Нагорный Карабах проходит по территории, которую контролирует Азербайджан, а власти непризнанной республики не озаботились строительством газохранилища, подача газа вновь может быть перекрыта в любой момент, заявил специалист по энергетической геополитике и международной безопасности Армен Манвелян. Баку обещал беспрепятственное газоснабжение Нагорного Карабаха при передаче Бердзора под контроль Азербайджана, указал политолог Андриас Гукасян.

Как писал "Кавказский узел", 12 декабря азербайджанские активисты перекрыли трассу Степанакерт – Горис, жители Нагорного Карабаха лишились транспортной связи с Арменией и внешним миром. вечером 13 декабря власти Нагорного Карабаха сообщили, что Азербайджан прекратил подачу газа в непризнанную республику, с 14 декабря в Нагорном Карабахе введен режим экономии топлива и электричества. Азербайджан не причастен к прекращению подачи природного газа, снабжение региона осуществляется из Армении, заявила компания ”Азеригаз". Подача газа возобновлена, однако дорога продолжает оставаться закрытой, сообщил 16 декабря госминистр Рубен Варданян в обращении к жителям непризнанной республики.

Армянское население Нагорного Карабаха обеспечивается газом и электроэнергией из Армении без соглашений о поставках и других правовых формальностей, надежное снабжение топливом местным жителям обеспечит лишь интеграция распределительной сети региона в систему газоснабжения Азербайджана, ранее заявили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Газопровод из Армении в Нагорный Карабах проходит по территории, которая отошла под контроль Азербайджана, заявил корреспонденту "Кавказского узла" старший научный сотрудник Института востоковедения Национальной академии наук Армении, эксперт по энергетической геополитике и международной безопасности Армен Манвелян.

Он напомнил, что Азербайджан уже перекрывал газопровод весной этого года. По его словам, весной Азербайджан контролировал небольшой участок газопровода в Шуши.

"Но уже после сдачи Бердзора (азербайджанское название - Лачин. - Прим. "Кавказского узла") под азербайджанский контроль перешел весь газопровод, который был проложен параллельно прежнему маршруту Лачинского коридора. В любой момент Азербайджан может перекрывать газ", - отметил эксперт.

Теоретически можно провести новый газопровод вдоль дороги, которую контролирует российский миротворческий контингент, добавил Манвелян. "Но самое важное, нужно построить газохранилище в самом Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла"). Технически его не сложно построить. С объемом запаса хотя бы на один месяц. Азербайджан не откажется от газового шантажа. Рано или поздно газ вновь перекроют", - пояснил он.

По его словам, об альтернативном газопроводе в обход Шуши нужно было думать после войны. "Но армянские власти не предпринимали никаких мер. А после сдачи Бердзора и вовсе не было попыток строительства альтернативного газопровода. Но теперь необходимо думать о строительстве газохранилища. И это не только задача властей Армении, но и Арцаха, которые должны были быть заинтересованы в строительстве газохранилища", - считает Манвелян.

Когда сдавали Бердзор, договорились о беспрепятственном газоснабжении Нагорного Карабаха, напомнил лидер Конструктивной партии Армении, политолог Андриас Гукасян. "Азербайджан обязался не трогать газопровод. Гарантом этого опять стала Россия. Но и это соглашение не было соблюдено. К газовому шантажу будут прибегать и в дальнейшем для своих целей", - считает политолог.

Передача Лачина (Бердзора) под контроль Азербайджана была отсрочена в 2020 году из-за отсутствия альтернативной дороги из Нагорного Карабаха в Армению. 11 августа Госагентство автодорог Азербайджана сообщило, что строительство азербайджанского участка дороги по новому маршруту завершено. Власти Армении указали, что лишь в августе начнется строительство армянского участка дороги. Армения не достроила свой участок альтернативной дороги, но это взяла на себя азербайджанская сторона по просьбе армянской общины Карабаха, заявило 25 августа Госагентство автодорог, анонсировав открытие движения по новой дороге в течение недели.

26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские военные взяли под контроль Лачин (Бердзор) и села Забух (Ахавно) и Сус, из которых по настоянию карабахских властей выехали местные жители. 30 августа российские военные разместились вдоль новой трассы из Нагорного Карабаха в Армению, открытой после передачи под контроль Азербайджана трех населенных пунктов в Лачинском коридоре.

12 декабря азербайджанские активисты, требующие от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга, перекрыли автодорогу Степанакерт (азербайджанское название – Ханкенди) – Горис в Лачинском коридоре. Это лишило жителей Нагорного Карабаха транспортной связи с Арменией и внешним миром, также оказалось прерванным транспортное сообщение сел Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Егцаох Шушинского района со Степанакертом. Также на территории Армении остались более 1100 жителей Нагорного Карабаха, в том числе 270 детей, которые не смогли вернуться домой.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

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