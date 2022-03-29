Проблема с газом отошла на второй план для жителей Степанакерта перед угрозой войны

29 марта 2022, 02:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Степанакерта опасаются, что подача газа возобновилась временно, а азербайджанская сторона будет использовать газопровод, проходящий через ее территорию из Армении, в своих целях. Они также отметили, что главным для жителей Нагорного Карабаха является не восстановление подачи газа, а наступление мира.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта в Нагорном Карабахе возобновилась подача газа, также начали работу заправки.

23 марта МИД Нагорного Карабаха в связи с прекращением газоснабжения обвинил Азербайджан в "гуманитарном терроризме". Армянская сторона контактирует с российскими коллегами, поскольку проблемный участок газопровода, из-за которого Нагорный Карабах остался без газа, находится в зоне ответственности миротворцев, заявил в тот же день глава МИД Армении. МИД Азербайджана назвал вопрос подачи газа "внутренним делом" и призвал МИД Армении не выступать с необоснованными обвинениями. Депутат Джавид Османов указал, что Азербайджан непричастен к перебоям с поступлением газа в Нагорный Карабах. В Ереване и Степанакерте прошли акции с требованием возобновить подачу газа в дома жителей Нагорного Карабаха. Подача газа после ремонта в населенные пункты Нагорного Карабаха начнется 28 марта, а на следующий день газоснабжение непризнанной республики будет полностью восстановлено, пообещала компания "Азеригаз".

В компании «Арцахгаз» корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что подача газа возобновлена по всей республике. «Мы продолжаем утверждать, что ни в каких ремонтных работах газопровод из Армении в Арцах (Нагорный Карабах) не нуждался. Азербайджанская сторона перекрыла доступ газа, просто повернув вентиль», - заявил специалист компании.

Днем ранее компания "Арцахгаз" выступила с заявлением о том, что данные азербайджанских СМИ о ликвидации последствий аварии на газопроводе являются провокацией, чтобы "воспользоваться сложившейся сложной ситуацией и дезориентировать арцахских (нагорно-карабахских) армян и международное сообщество в информационном поле".

В тексте также отмечается, что «природный газ поступает на территорию Республики Арцах (Нагорного Карабаха) через один-единственный газопровод с территории Республики Армения, а предприятием-поставщиком является ЗАО «Газпром Армения», 100% -я дочерняя компания ПАО «Газпром».

«Следовательно, упомянутые в заявлении азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR или ее дочерняя компания «Азеригаз» не могут иметь какого-либо отношения к процессу газоснабжения Республики Арцах. Подобный расклад немыслим даже с технической или географической точки зрения», - заявило ЗАО «Арцахгаз».

В феврале правительство Нагорного Карабаха приняло решение прекратить финансовую поддержку населения в оплате употребленного природного газа и электроэнергии с 1 марта 2022 года. В решении отмечается, что «касается всех абонентов без исключения». Население было освобождено от уплаты за электроэнергию и газ после осенней войны 2020 года.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Степанакерта заявили, что восстановление подачи газа - это хорошо, но их в настоящее время волнует больше проблема мира.

«Погибшие молодые военнослужащие - разве подача газа может перечеркнуть все это? Нам не нужен газ, нам нужен мир, и чтобы люди не были вынуждены покидать свои дома», - сказала Анна Погосян., добавив, что бытовые проблемы ее и ее семью не пугают, "когда стоит вопрос безопасного проживания".

Многодетная мать Нара Саиян из города Аскерана отметила, что «после первой карабахской войны гуманитарная ситуация была более катастрофической – не было даже нормального водоснабжения и продуктов». «Тогда нашим родителям было намного труднее, чем сейчас мне с моими детьми. Ну нет газа - и что? Электричество же есть. Я хочу, чтоб нам не угрожали, наши села не захватывали, чтоб люди не были вынуждены эвакуироваться. Мы здесь, в Степанакерте хотя бы в своих домах, а как могут радоваться газу жители села Храморт, если они сейчас не у себя дома находятся?» - заметила молодая женщина.

24 марта Нагорный Карабах заявил, что азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения в Аскеранском районе, из общин Парух и Храморт были эвакуированы женщины и дети. В тот же день Баку отверг обвинения в нарушении границы. На следующий день, 25 марта, военное ведомство непризнанной республики обвинило Азербайджан в обстрелах, в том числе с беспилотника, в результате которых погибли трое армянских солдат и ранены 15. Азербайджанская сторона назвала эти заявления ложью и сообщила, что подразделения азербайджанской армии продолжают процесс "уточнения мест позиций и пунктов дислокации" "без применения силы". 26 марта Азербайджан и Нагорный Карабах также обменялись обвинениями в обстрелах.

Зарине Бегларян рассказала, что "дома пришлось установить несколько электрообогревателей" "Еду готовили на электроплите, и для купания детей, подогревали воду на плите. Муж уже подумывал установить электронагреватели в ванной комнате. В любом случае мы купим нечто такое и установим на случай, если история с отключением газа опять повториться», - заметила Бегларян.

«Ну, открыли азербайджанцы газ сегодня, а завтра опять закроют. Нельзя, чтобы это продолжалось. Необходимо, чтобы были приняты меры, какие-то альтернативные способы рассмотрены, потому что такие манипуляции будут повторяться», - считает Андраник Акопян из села Хнапат.

«Ходят слухи, что газ дали взамен на высоту Караглух рядом с селом Парух. Хотя я не верю этому, но если это правда, то российские миротворцы должны понимать, что с потерей этой высоты не только мирные населенные пункты Арцаха (Нагорного Карабаха), но и все их базы становятся уязвимы», - также заявил он.

Он добавил, что его семья, как и многие семьи, не испытывали трудностей из-за отсутствия газа, так как у них дома все на электричестве. А автомобиль он перевел на бензин и ездил только по необходимости.

«Ну придется платить в апреле за коммуналку чуть больше, но ведь это не повод уступать земли и населенные пункты. Я не удивлен, что люди не очень-то воодушевлены возобновлением подачи газа, потому, что понимают, что радоваться нечему. И это не постоянно – вентиль же у азербайджанской стороны», - сказал мужчина.

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