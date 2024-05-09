Трое бойцов из Дагестана убиты на Украине

09 мая 2024, 14:15

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Гаджимурад Гаджиев, Расул Тинамагомедов и Убейдула Абасов убиты в зоне военной операции, сообщили власти Тляратинского района. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 860 военных из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее представителями властей и силовиками убитыми в ходе спецоперации на Украине официально были признаны не менее 857 военных из Дагестана.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски убитым в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Военнослужащие из Тляратинского района Гаджимурад Гаджиев, Расул Тинамагомедов и Убейдула Абасов убиты в зоне проведения спецоперации на Украине. В их честь, а также в честь других убитых бойцов, в Тляратинском районе состоялось открытие "Сада памяти" и мемориала, сообщила 8 мая в своем телеграм-канале администрация района.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 860 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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