Ограничения введены на горных автодорогах в Армении

23 января 2022, 15:07

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Движение на горной автотрассе в Арагацотнской области и по перевалу Варденяц ограничено из-за непогоды, сообщило МЧС Армении.

По данным МЧС, закрыто движение по автодороге от высокогорной метеостанции «Амберд» к озеру Кари Арагацотнской области.

Кроме того, перевал Варденяц закрыт для проезда грузовиков с прицепом, сообщает сегодня News.am.

На автотрассах в Вайоцдзорской и Гегаркуникской областях наблюдается гололедица, пишет со ссылкой на МЧС "Sputnik Армения".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Аштараке, административном центре Арагацотнской области, ясная погода при температуре воздуха -1 градус, скорость ветра два метра в секунду. В ночь на 24 января осадков также не ожидается, температура понизится до -5 градусов, ветер стихнет до 1 метра в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.