Участок дороги между Нагорным Карабахом и Арменией закрыт из-за снегопада

15 января 2022, 17:08

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение транспорта по трассе, соединяющей Нагорный Карабах и Армению, остановлено из-за низкой видимости в условиях снежной бури, сообщил сегодня Инфоцентр Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", основная дорога из Нагорного Карабаха в Ереван пролегает из Степанакерта через Бердзор (азербайджанское название - Лачин) и Горис. В январе 2021 года жители Мартакертского района попросили дать возможность жителям непризнанной республики проезжать в Армению по контролируемой Азербайджаном территории через Кельбаджар, однако не получили ответа на свою просьбу.

Лачинский транспортный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, по итогам войны 2020 года контролируется российскими миротворцами. Азербайджан, получивший по мирному соглашению территорию Лачинского района, настаивает на изменении маршрута коридора с целью получить контроль и над расположенным там городом Лачином, говорится в справке "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

Остановлено движение транспорта по трассе Горис-Ереван, сообщил сегодня Инфоцентр Нагорного Карабаха со ссылкой на данные МЧС Армении. "В селе Шинуайр в Сюникской области бушует метель, 1-й километр автодороги Горис-Ереван закрыт из-за снежной бури", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Инфоцентра в Facebook.

Ведомство также отметило, что участок дороги Сараван-Сараландж Вайоцдзорской области является односторонним, а на дороге Сараван-Зангер местами наблюдается гололедица. Водителей предупредили о необходимости использовать зимнюю резину для поездок.

Нагорный Карабах по итогам осеннего обострения конфликта утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября – 9 ноября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".