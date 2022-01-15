15 января 2022, 17:08

Участок дороги между Нагорным Карабахом и Арменией закрыт из-за снегопада

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Движение транспорта по трассе, соединяющей Нагорный Карабах и Армению, остановлено из-за низкой видимости в условиях снежной бури, сообщил сегодня Инфоцентр Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", основная дорога из Нагорного Карабаха в Ереван пролегает из Степанакерта через Бердзор (азербайджанское название - Лачин) и Горис. В январе 2021 года жители Мартакертского района   попросили  дать возможность жителям непризнанной республики проезжать в Армению по контролируемой Азербайджаном территории  через Кельбаджар, однако не получили ответа на свою просьбу.

Лачинский транспортный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, по итогам войны 2020 года контролируется российскими миротворцами. Азербайджан, получивший по мирному соглашению территорию Лачинского района, настаивает на изменении маршрута коридора с целью получить контроль и над расположенным там городом Лачином, говорится в справке  "Кавказского узла" "Лачинский коридор раздора".

Остановлено движение транспорта по трассе Горис-Ереван, сообщил сегодня Инфоцентр Нагорного Карабаха со ссылкой на данные МЧС Армении. "В селе Шинуайр в Сюникской области бушует метель, 1-й километр автодороги Горис-Ереван закрыт из-за снежной бури", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Инфоцентра в Facebook.

Ведомство также отметило, что участок дороги Сараван-Сараландж Вайоцдзорской области является односторонним, а на дороге Сараван-Зангер местами наблюдается гололедица. Водителей предупредили о необходимости использовать зимнюю резину для поездок.

Нагорный Карабах по итогам осеннего обострения конфликта утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта 27 сентября – 9 ноября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Миротворцы отчитались о сопровождении проезда азербайджанских военных в Лачинском коридоре", "Аналитики оценили перспективы разблокирования железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном", "Экономисты назвали уязвимости альтернативной дороги в Капан".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

15 января 2022, 18:58

  • Движение на трассе в Сочи ограничено после схода селя

    Часть горного грунта обрушилась на федеральную трассу Джубга - Сочи после обильных дождей и мокрого снега. Движение по этой дороге ограничено. В связи с непогодой жители ряда населенных пунктов пока остаются без света.

15 января 2022, 17:48

  • 2 Истек срок ультиматума Кадырова

    Сегодня завершился срок, который глава Чечни дал ингушскому народу на то, чтобы те озвучили все претензии к нему. Сопредседатель общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждин Султыгов в ответ на ультиматум призвал Рамзана Кадырова созвать двустороннюю комиссию по определению границ, а чеченских чиновников - воздержаться от критики в адрес жителей Ингушетии.

15 января 2022, 17:44

15 января 2022, 16:08

15 января 2022, 15:09

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи