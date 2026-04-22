15:53, 22 апреля 2026

Два бойца из Ингушетии убиты в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хасан Ахильгов и Магомед Богатырев убиты в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми не менее 191 бойца из Ингушетии.

Бойцы из батальона
23:14 01.10.2025
Привлечение бойцов из других регионов в батальон "Эрзи" стало вынужденной мерой
Присутствие в созданном в Ингушетии интернациональном батальоне "Эрзи" бойцов из других регионов, как и в группах, отправляющихся из Грозного, призвано продемонстрировать массовость решения отправиться на фронт, полагают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", к 1 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 189 бойцов из Ингушетии. О смерти Мусы Хаутиева также сообщало правительство Ингушетии.

Выпускники Горского кадетского корпуса Хасан Ахильгов и Магомед Богатырев убиты в военной операции, сообщило правительство Ингушетии в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии в учебном заведении именных парт.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 191 бойца  из Ингушетии.

Участники боевых действий на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РоссииЧисло убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9000

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

