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17:21, 11 июня 2026

Житель Ингушетии заподозрен в помощи террористическому сообществу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, подозреваемого в пособничестве террористическому сообществу.

По версии следствия, в январе 2025 года местный житель, который был последователем действующего на территории Ингушетии запрещенного в России сообщества, оказывал содействие находящимися в розыске за совершение преступлений террористического характера. 
 
Ранее он был задержан по подозрению в совершении других преступлений и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, информирует сегодня Следственный комитет Ингушетии в Telegram-канале.
 
Уголовное дело возбуждено на основании материалов ФСБ России по региону по части 1 статьи 205.4, которая предусматривает от пятнадцати до двадцати лет лишения свободы.

Ведомство не назвало имя подозреваемого и не уточнило членом какого сообщества он являлся.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая в суд было передано дело жителя селения Сагопши, обвиняемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, которое является ячейкой международной террористической организации. Ранее, к длительным срокам заключения были приговорены трое жителей Ингушетии, которых суд счел пособниками участников незаконного вооруженного формирования, убитых во время КТО в Карабулаке.

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Автор: Кавказский узел

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