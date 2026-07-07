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20:52, 7 июля 2026

Дядя Идриса Зязикова добился его возвращения домой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный контракт, который 18-летний житель Ингушетии Идрис Зязиков подписал под принуждением, аннулирован. Молодому человеку разрешено вернуться домой. 

"Кавказский узел" писал, что Идриса Зязикова отправили обратно в Москву для медицинского обследования после заявлений его родных о принудительном подписании контракта. 

18-летнего жителя Ингушетии Идриса Зязикова, по утверждению его близких, принудили заключить контракт на военную службу, несмотря на диагностированное у него неврологическое заболевание. По словам дяди, люди, связанные с министерством обороны, купили Зязикову билет в Москву, убедив его, что он едет на работу. В Москве его задержали, заставили подписать контракт и отправили вместе с другими контрактниками в Ростов-на-Дону. 

Отец Идриса Зязикова не поехал в Москву, чтобы забрать своего сына, но родственникам все же удалось добиться аннулирования его контракта, сообщил “Кавказскому узлу” его дядя, блогер Шамиль Булгучев. 


“Идрис ночью прибыл в Москву в воинскую часть и там переночевал. Сегодня утром он должен был проходить военно-врачебную комиссию. Я попросил своего друга поехать в военный комиссариат вместе с юристом, чтобы помочь Идрису и защитить его права. На месте присутствовали два юриста и мой друг. Благодаря их настойчивости, усилиям и проделанной работе его отпустили домой, и контракт был отменен", - рассказал он. 

Блогер поблагодарил всех, кто переживал за его родственника и помогал предать ситуацию огласке.

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Автор: "Кавказский узел"

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