16:58, 17 февраля 2026

Родственник Мовсара Коттоева осужден по делу о помощи боевикам

Южный окружной военный суд. Фото: www.donland.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к длительному сроку уроженца Малгобека Магомеда Коттоева, признав его пособником участников нападения на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в марте 2023 года. 

Как сообщал "Кавказский узел", силовики считают Мовсара Коттоева причастным к нападению на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в марте 2023 года. Сам Мовсар Коттоев был найден мертвым через неделю после нападения на пост. Его родственник Магомед Коттоев был задержан в апреле 2023 года и приговорен к шести годам за хранение гранаты, но позже добился отмены приговора. 

28 марта 2023 года произошло нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. 29 марта один из них, Рамазан Эльдиев, был найден мертвым в Карабулаке, предположительно, он умер от полученных в ходе перестрелки ранений. Тело Мовсара Коттоева было найдено 5 апреля в заброшенном доме в селе Аки-Юрт Малгобекского района, по предварительной версии, в его жилете взорвалась граната. 7 апреля был задержан 22-летний Амир Боков, на следующий день стало известно, что силовики задержали четвертого нападавшего – 24-летнего Микаила Мошхоева. Подробности серии инцидентов в Ингушетии собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 58-летнему уроженцу Ингушетии Магомеду Коттоеву, признав его пособником участников террористической организации и боевиков незаконного вооруженного формирования. 

Дело Коттоева непосредственно касается нападений на силовиков весной 2023 года. Согласно версии обвинения, нападения на правоохранителей в Ингушетии и Северной Осетии 27 марта и 3 апреля 2023 года совершили участники запрещенной международной террористической организации “Исламское государство”, которым удалось скрыться от преследования. Когда в Малгобекском районе Ингушетии был введен режим контртеррористической операции, боевикам потребовалась помощь людей, которые не находились в поле зрения правоохранительных органов.

Как установил суд, к Магомеду Коттоеву 3 апреля 2023 года обратился один из участников ячейки ИГ*, попросив вывести его вместе с тремя другими боевиками в безопасное место из конкретного населенного пункта республики. Магомед Коттоев, как считает обвинение, согласился помочь им, приехал на своем автомобиле “к месту жительства родственника” и вывез оттуда троих боевиков, сообщил сегодня официальный Telegram-канал Южного окружного военного суда. 

Суд приговорил Магомеда Коттоева к 14 годам колонии строгого режима. Пресс-служба суда не уточнила, признал ли подсудимый себя виновным. Дело Коттоева слушалось с июня 2025 года, последнее заседание по делу состоялось сегодня, следует из карточки дела на сайте суда. Информация о приговоре в картотеке пока не отражена. 

Магомед Коттоев родился в августе 1967 года в Малгобеке. В реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга его данные были внесены в конце декабря 2024 года, следует из данных Telegram-бота, отслеживающего обновления в перечне. Комментариями Коттоева или его адвоката относительно планов обжалования приговора "Кавказский узел" пока не располагает. 

* террористическая организация, запрещенная в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

