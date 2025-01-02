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05:50, 2 января 2025

Осужденный родственник предполагаемого боевика добился пересмотра дела в Ингушетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговоренный к лишению свободы за ношение гранаты родственник Мовсара Коттоева добился отмены решения суда.

Как сообщал "Кавказский узел", силовики считают Мовсара Коттоева причастным к нападению на пост пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии в марте 2023 года. Сам Мовсар Коттоев был найден мертвым через неделю после нападения на пост.

Магомед Коттоев был задержан в апреле 2023 года и с тех пор остается под стражей. Он приходится родственником Мовсару Коттоеву. Дело рассматривал Малгобекский городской суд. В приговоре сказано, что Магомед Коттоев хранил в доме в селе гранату с взрывателем. Суд назначил ему шесть лет колонии общего режима и штраф в 20 тысяч рублей. В суде он заявил о невиновности, подброшенных доказательствах и превышении силовиками должностных полномочий.

Защита настаивает, что к показаниям одного из свидетелей следует относиться критически, так как работает в правоохранительных органов. Кроме этого, адвокат указывал, что вещественные доказательства по делу были уничтожены, а их экспертиза была проведена в подконтрольном силовикам учреждении, говорится в решении, опубликованном на сайте суда. 

Пятый кассационный суд в Пятигорске согласился с доводами защиты Магомеда Коттоева и вернул приговор на пересмотр в Верховный суд Ингушетии. Он поступил туда 24 декабря.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 марта 2023 года произошло нападение на пост ДПС на границе Ингушетии и Северной Осетии, в розыск были объявлены шесть жителей Ингушетии. 29 марта один из них, Рамазан Эльдиев, был найден мертвым в Карабулаке, предположительно, он умер от полученных в ходе перестрелки ранений. Тело Мовсара Коттоева было найдено 5 апреля в заброшенном доме в селе Аки-Юрт Малгобекского района, по предварительной версии, в его жилете взорвалась граната. 7 апреля был задержан 22-летний Амир Боков, на следующий день стало известно, что силовики задержали четвертого нападавшего – 24-летнего Микаила Мошхоева. В розыске оставались еще два человека: 33-летний Амирхан Гуражев и 35-летний Адам Оздоев.

Подробности серии инцидентов в Ингушетии собраны в справке "Кавказского узла" "Активизация вооруженного подполья в Ингушетии весной 2023 года".

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Автор: "Кавказский узел"

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