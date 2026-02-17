Автотрасса в горах Дагестана закрыта после камнепада

Движение по участку автодороги в Цунтинском районе Дагестана приостановлено после обвала камней.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля дороги в Цунтинском районе оказались завалены снегом из-за схода лавин, и местным жителям пришлось несколько километров нести тело покойного для похорон в его родном селе.

В начале января села в горных районах Дагестана оказались без электричества после снегопадов, но к местам аварий не смогли проехать ремонтные бригады. В Тляратинском районе снежные заносы прервали транспортное сообщение с несколькими селами, а на трассе в Цунтинском районе были заблокированы автомобили. Затем движение вновь закрывалось из-за схода лавин.

Обвал скальных пород на участке автодороги Цебари - Шапих - Междуречье в Цунтинском районе произошел 16 февраля, сообщило сегодня в своем телеграм-канале ГКУ "Дагестанавтодор".

"Движение автотранспорта временно закрыто. Для расчистки требуется рыхление негабаритных валунов. На место перебрасывается необходимая спецтехника", - говорится в публикации.

Транспортное сообщение с населенными пунктами не прервано и "осуществляется по альтернативному маршруту через Эльбокский перевал", подчеркнуло ведомство.

Напомним, 25 марта 2025 года на автодорогу в Цунтинском районе сошла снежная лавина. Был обеспечен временный проход, но на следующий день на этом же участке сошла новая лавина. Местным жителям пришлось участвовать в ремонте электросетей после того, как из-за мокрого снега оборвались провода.

Лавина перекрыла дорогу к селу Эльбок Цунтинского района, в результате сельчане лишились доступа к медицинской помощи, а дети не могут ходить в школу, пожаловались 29 марта 2025 года авторы обращения к руководству Дагестана. Работы по расчистке дороги приостановлены из-за большого объема лавины и ухудшения погоды, сообщили в "Дагестанавтодоре".

В феврале 2023 года жителям села Хутрах Цунтинского района пришлось два километра по сугробам нести женщину, нуждающуюся в срочной медицинской помощи. Из-за снегопада дороги были покрыты толстым слоем снега, и скорая помощь подъехать не смогла.