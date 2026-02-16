×

Кавказский узел

Лента новостей
18:46, 16 февраля 2026

Сельчане в Дагестане пожаловались на отсутствие детского сада

Зайнаб Мусаева, жительница села Новое Гадари. 13 февраля 2026 г. Скриншот видео https://t.me/newsnnt/11826

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители села Новое Гадари пожаловались на отсутствие государственного детского сада в селе, их многочисленные обращения в уполномоченные органы результатов не дали. Глава Следкома поручил возбудить уголовное дело.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с многочисленными жалобами жителей села Новое Гадари Кизилюртовского района Республики Дагестан об отсутствии государственного детского сада.

В селе, где проживает около 1500 человек (в том числе примерно 100 детей дошкольного возраста), нет ни одного муниципального дошкольного учреждения. Родителям приходится либо оплачивать услуги частных детских садов, либо ежедневно возить детей в соседние населённые пункты или в город Кизилюрт, что создаёт серьёзные неудобства и нарушает права детей на доступное дошкольное образование, сообщает Следственный комитет России в Telegram-канале.

Ранее видеобращение жителей села опубликовал Telegram-канал "Новости ННТ", насчитывающий более 20 тысяч подписчиков. К 16.30 мск публикация набрала более тысячи просмотров.

Около ста детей дошкольного возраста не могут попасть в детский сад в селе Новое Гадари Кизилюртовского района Дагестана. Садика в селе нет, а родители уже десять лет безуспешно жалуются во все инстанции, рассказали жители села.

"Вот территория, на которой мог бы расположиться садик для наших детей. Родители детей смогли бы выйти на любую работу. Наши дети могли бы развиваться в этом садике", - жалуется местная жительница Марьям Дибирова, показывая участок земли.

По словам жителей, молодым семьям приходится каждый день возить детей в детские сады соседних сёл или в город Кизилюрт. Альтернатива - частные сады или няни, но такие траты для большинства просто неподъёмны.

"Родители вынуждены на такси отправлять детей. В Кизилюрт к примеру, 20 километров туда и обратно. Я многодетный отец, у меня трое детей. Нам приходится оплачивать частные детские сады", - рассказал Шамиль Омаров.

"Если я обоих моих детей отдам в частные сады, то получится около 20 тысяч рублей. Для нашей семьи это много, потому что работает только мой муж", - сказала местная жительница Зайнаб Мусаева.

По информации заместителя начальника управления образования Кизилюртовского района Замрат Шуайбовой, в семи населенных пунктах района вообще нет детских садиков. Это 24% охвата детей. "Конечно проблема очень большая", - заявила она.

Как рассказал заместитель главы села, с 2018 года они посылают каждый год письма в правительство и министерство образования. На последнее письмо, которое послал глава района, был получен ответ, что этот вопрос будет рассмотрен, возможно, через два года. "Но такой же ответ мы уже получали три раза в разные годы", - сказал местный чиновник.

Кизилюртовским межрайонным следственным отделом по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам халатности по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан и администрации МР "Кизилюртовский район" своих обязанностей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщил следком Дагестана в Telegram-канале.

"Кавказский узел" также писал, что жители села Цунта Цунтинского района обратились к главе Дагестана и к правоохранительным органам с просьбой помочь в восстановлении водоснабжения в детском саду "Ласточка".

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше