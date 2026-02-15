Боец из Дагестана убит в военной операции

Магомед Магомедов убит в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1808 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 13 февраля чиновники и силовики назвали имена как минимум 1807 убитых на Украине военнослужащих из Дагестана.

Магомед Магомедов из Чародинского района убит в военной операции на Украине, сообщила районная администрация, информируя о передаче родным бойца ордена Мужества.

Магомедов Магомед Камалудинович родился 11 апреля 1995 года в селе Рулдаб. Учился в Ирибской школе и медресе, окончил факультет

программирования в Махачкале. Срочную службу проходил в Красноярском крае. В 2023 году ушёл добровольцем на специальную военную операцию. убит 15 января 2023 года в Донецке, говорится в сообщении от 11 февраля.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинским фронте не менее 1808 военных из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Летом 2025 года администрация Кизилюртовского района отчиталась о посмертном награждении пятерых убитых на Украине земляков: Магомеда Умаханова, Шамиля Магомедалиева, Артура Омарова, Гаджи Махдиева и Магомеда Набиева.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата просили ее информировать их о ходе поисков, ничем не помогая.