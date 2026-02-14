Оставлен в силе приговор силовику по делу о смерти Далгатова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная инстанция оставила в силе приговор полицейскому из Махачкалы Исламу Атавову, осужденному по делу о смерти задержанного Курбана Далгатова.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова, признав его виновным по делу о смерти Курбана Далгатова. Адвокат семьи Далгатова Мадина Алиева обжаловала приговор, но Верховный суд Дагестана оставил его в силе. Это решение не удовлетворило сторону потерпевших, их адвокаты анонсировали кассационную жалобу на приговор Атавову.

Согласно материалам дела, Ислам Атавов играл значительную роль в пытках Курбанова. В августе 2025 года адвокат, представляющий интересы семьи Далгатова, получил полный текст постановления Верховного суда Дагестана по апелляционной жалобе на приговор Исламу Атавову. Согласно постановлению, суд счел, что Атавов "дал изобличающие показания", и этого было достаточно для соглашения со следствием. Мать Курбана Далгатова Раиса Далгатова рассказала в октябре 2025 года, что слышала слухи о смерти Атавова. "Уже который день, и не первый человек, говорят родителям и друзьям, что в зоне СВО был убит Ислам Атавов. Такие же разговоры были в здании суда", - сказала она "Кавказскому узлу".

Суд счел показания силовика достаточными для сделки по делу о смерти Далгатова Сделка бывшего полицейского Ислама Атавова со следствием по делу о смерти махачкалинца Курбана Далгатова была правомерной, счел Верховный суд Дагестана. Процесс по делу остальных обвиняемых в пытках продолжается допросами свидетелей.

Верховный суд в Дагестана не удовлетворил кассационную жалобу адвоката потерпевших на приговор Исламу Атавову, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" источник, близкий к адвокату, представляющему интересы семьи Далгатова и других потерпевших.

Он напомнил, что ранее Ислам Атавов заключил досудебное соглашение со следствием, получил приговор, а затем подписал контракт и ушел на СВО. «И сейчас, хотя он погиб (официально признан «безвестно отсутствующим», но все говорят, что он погиб), рассмотрение его дела продолжилось», - отметил источник.

По его словам, в суде обвиняемые, дающие показания, продолжают отрицают причастность к смерти Далгатова и пыткам. «Они и по сей день утверждают, что были непричастны, а виноваты другие», - заявил источник.

Напомним, в июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы 1 , обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения со следствием, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – были выделены в отдельное производство. Ни один из обвиняемых не признал вину.

К январю 2026 года, спустя три года после смерти Курбана Далгатова, большинству обвиняемых так и не были вынесены приговоры, при этом пять из них отправились на СВО. Родных Далгатова возмутило длительное рассмотрение дела, несмотря на заявления чиновников, что виновные понесут наказание.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

В деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. 7 июля потерпевший Булат Атаев рассказал в суде, как его пытали и как он слышал крики Далгатова.

В том же отделе полиции 9 июля 2024 года умер житель Махачкалы Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка. Судмедэкспертиза подтвердила версию родственников о том, что Джабраилов умер от удушения.

По версии следствия, один из силовиков избил Джабраилова и применял к нему электрошокер, а также давил его своим весом, что привело к смерти задержанного. По делу о смерти Джабраилова к сентябрю 2024 года были задержаны трое полицейских. Четвертого подозреваемого задержали лишь в июле 2025 года благодаря настойчивости родственников Джабраилова, которые потребовали арестовать силовика. Они полагают, что следствие пытается замять дело.