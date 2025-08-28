Верховный суд Дагестан счел показания Атавова достаточными для сделки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сделка бывшего полицейского Ислама Атавова со следствием по делу о смерти махачкалинца Курбана Далгатова была правомерной, счел Верховный суд Дагестана. Процесс по делу остальных обвиняемых в пытках продолжается допросами свидетелей.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова, признав его виновным по делу о смерти Курбана Далгатова. Адвокат семьи Далгатова Мадина Алиева обжаловала приговор, но Верховный суд Дагестана оставил его в силе. Это решение не удовлетворило сторону потерпевших, их адвокаты решили подать кассационную жалобу на приговор Атавову.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти Далгатова 1 . Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения со следствием, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – были выделены в отдельное производство. Ни один из обвиняемых не признал вину. В ноябре Советский райсуд удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине. Аналогичные просьбы озвучили Имран Рустамов и Адис Исаков. Верховный суд Дагестана в марте не удовлетворил жалобу на отправку Имрана Рустамова в зону СВО.

Адвокат, представляющий интересы семьи Курбана Далгатова, получил полный текст постановления Верховного суда Дагестана по апелляции на приговор Исламу Атавову. Атавов заключил соглашение со следствием и суд счел, что его показаний было достаточно для такой сделки, сообщил «Кавказскому узлу» источник, близкий к потерпевшим.

«Там говорится, что Атавов, мол дал изобличающие показания. Аргументы о том, что эти изобличающие показания расходятся с реальностью не были приняты во внимание. В настоящий момент адвокат готовит кассацию», - отметил он.

В суде по делу Далгатова в течение всего августа продолжался допрос свидетелей, добавил источник.

«В суде идет процесс исследования доказательств. Допрашивают свидетелей обвинения. Они подтверждают те показания , которые они давали на следствии. Например, врачи вспоминают, как их вызвали в отделение полиции и они увидели там Далгатова», - рассказал он, подчеркнув, что допросы продолжатся и в сентябре.

"Кавказский узел" писал, что 20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

В деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. На заседании суда 7 июля потерпевший Булат Атаев рассказал, как его пытали и как он слышал крики Далгатова.

