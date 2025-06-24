Приговор силовику по делу о смерти Далгатова оставлен в силе

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Верховный суд Дагестана оставил в силе срок в 7,5 года лишения свободы полицейскому Исламу Атавову по делу о смерти в Советском РОВД Махачкалы Курбана Далгатова.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова, признав его виновным по делу о смерти Курбана Далгатова. Адвокат семьи Далгатова Мадина Алиева обжаловала приговор. Также она подала в Верховный суд Дагестана жалобы на решения освободить подсудимых Имрана Рустамова и Адиса Исакова, которые решили отправиться в зону военной операции. Жалобу на отправку в зону СВО Имрана Рустамова суд оставил без удовлетворения.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы 1 , обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения со следствием, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – были выделены в отдельное производство. 5 ноября Советский райсуд удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине.

Сегодня в Верховном суде Дагестана состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу о смерти Курбана Далгатова в Советском РОВД. Суд рассматривал апелляционную жалобу потерпевших на приговор Исламу Атавову. Апелляционная инстанция оставила приговор, вынесенный Советским районным судом Махачкалы, - 7,5 года лишения свободы - в силе, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Как следует из информации в карточке дела на сайте Верховного суда Дагестана, апелляционная жалоба на приговор Атавову рассматривалась с 4 марта, состоялись семь судебных заседаний, последнее из них состоялось сегодня.

Напомним, 20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

В деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. Ни один из обвиняемых не признал вину. Согласно материалам дела, Ислам Атавов играл значительную роль в пытках Курбанова.

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