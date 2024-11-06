Суд разрешил обвиняемому по делу о смерти Далгатова уехать в зону СВО

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Райсуд в Махачкале разрешил отправиться в зону военной операции Марату Бабаеву, одному из обвиняемых по делу о смерти задержанного силовиками Курбана Далгатова.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля Следственный комитет объявил, что завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти задержанного махачкалинца Курбана Далгатова. Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – выделены в отдельное производство, по ним уже идут судебные заседания, сообщила адвокат Мадина Алиева, представляющая интересы семьи погибшего.

Согласно материалам дела, Ислам Атавов играл "значительную роль" в пытках Курбанова, сообщила 6 июля "Кавказскому узлу" Мадина Алиева. "Бабаев занимался двумя другими задержанными, ударил их по разу, но больше участия в пытках не принимал. По показаниям свидетелей, в дальнейшем он вышел из кабинета и наблюдал за пытками Курбана Далгатова", - рассказала она.

5 ноября Советский райсуд Махачкалы удовлетворил ходатайство военкомата отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине. Родственники пострадавших возмутились этим решением, сообщает "Черновик".

"Он – Бабаев – заключил со следствием досудебное соглашение, в рамках которого обязался дать правдивые показания на своих бывших коллег и рассказать, как на самом деле происходило убийство Курбана Далгатова. А также проходили пытки друзей Далгатова, где лично Бабаев принимал участие, о чем следует из показаний потерпевших и в чем Бабаев сам признался. Но мы видим, что Бабаев всячески пытался избежать наказания", - приводит издание слова одного из родственников пострадавшего.

Родители Курбана Далгатова намерены обжаловать решение судьи в Верховном суде Дагестана, а также обратиться к главе республики Сергею Меликову, говорится в публикации.

У арестованных, за исключением фигурантов дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции, а их уголовное преследование сразу прекращается. Это уже привело к созданию "конвейера безнаказанности", констатировали правозащитники. "Можно совершить преступление, подписать контакт с Минобороны, отбыть какое-то время в зоне СВО, вернуться - и по новой", - сказал, в частности, Максим Ведаправ.

На сайте Советского райсуда информация о заседаниях, по состоянию на 08.34 мск 6 ноября, недоступна. "Не определен ни один сервер, на котором расположен модуль сопряжения с БД «Судебное делопроизводство»", - такое сообщение об ошибке отображается вместо публикаций на страницах сайта.

Напомним, в октябре родственники Курбана Далгатова потребовали отменить досудебное соглашение с одним из обвиняемых Исламом Атавовым. Бывший силовик в суде преуменьшает свою роль в пытках Далгатова, сообщила Мадина Алиева.

Председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, который следит за ходом процесса, рассказал 22 октября, что из 13 обвиняемых 12 находятся пол стражей. "Единственный, кто находится без меры пресечения – [Марат] Бабаев", – сказал он "Кавказскому узлу".

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

В причастности к смерти Курбана Далгатова обвинены 13 полицейских: замначальника отдела уголовного розыска Арсен Абдулкадиров и его подчиненные. Им инкриминируется злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями и пытки, повлекшие смерть потерпевшего. В деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова.

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