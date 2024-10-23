Близкие Далгатова выступили против соглашения с обвиняемым

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Родственники махачкалинца Курбана Далгатова, умершего в отделе полиции после задержания, потребовали отменить досудебное соглашение с одним из обвиняемых Исламом Атавовым. Бывший силовик в суде преуменьшает свою роль в пытках Далгатова, сообщила адвокат семьи погибшего.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля Следственный комитет объявил, что завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти задержанного махачкалинца Курбана Далгатова. Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – выделены в отдельное производство, по ним уже идут судебные заседания, сообщила адвокат Мадина Алиева, представляющая интересы семьи погибшего.

Согласно материалам дела, Ислам Атавов играл "значительную роль" в пытках Курбанова, сообщила 6 июля "Кавказскому узлу" Мадина Алиева. "Бабаев занимался двумя другими задержанными, ударил их по разу, но больше участия в пытках не принимал. По показаниям свидетелей, в дальнейшем он вышел из кабинета и наблюдал за пытками Курбана Далгатова", - рассказала она.

Родственники Курбана Далгатова выступили против досудебного соглашения с одним из обвиняемых – экс-полицейским Исламом Атавовым – поскольку «его показания не совпадают с предъявленным обвинением и не сообщают важных сведений о его роли», сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мадина Алиева.

Атавов говорит, что только держал Далгатова за руку

«Обвиняется он в одном, а заявляет совсем другое – и, самое главное, преуменьшает свою роль. Атавов говорит, что только держал Далгатова за руку, а по показания других обвиняемых, он принимал активное участие в пытках, которые привели к смерти Далгатова», - рассказала она.

Однако суд отказался удовлетворить ходатайство об отмене досудебного соглашения, не объяснив причиы и никак не аргументировав, сказала адвокат. «Это не тот вопрос, ради которого нужно уходить в совещательную комнату, поэтому и аргументов не было», - пояснила она, добавив, что следующее заседание по делу Атавова состоится в ноябре.

Сам Атавов, который по-прежнему остается под стражей, на судебном заседании, по словам Алиевой, лишь повторял свои прежние показания, но путался в ответах, когда она задавала ему вопросы.

22 октября также прошло заседание по делу второго полицейского, заключившего досудебное соглашение, – бывшего врио начальника ОУР Советского РОВД Махачкалы Марата Бабаева, который полностью согласился с обвинением, сообщила Мадина Алиева.

Адвокаты обжалуют перенос процесса за пределы Дагестана

«Что касается остальных обвиняемых, то их адвокаты обжалуют перенос процесса за пределы Дагестана, и дело уже дошло до Верховного Суда РФ, поэтому непонятно, когда начнется этот процесс», - сказаа адвокат.

Председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев, который следит за ходом процесса, подтвердил, что, по его данным, Ислам Атавов пытался "всячески выгородить себя", что и вызвало возмущение родственников Далгатова.

Хадулаев также рассказал, что из 13 обвиняемых 12 находятся пол стражей. «Единственный, кто находится без меры пресечения – Бабаев», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

В причастности к смерти Курбана Далгатова обвинены 13 полицейских: замначальника отдела уголовного розыска Арсен Абдулкадиров и его подчиненные. Им инкриминируется злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями и пытки, повлекшие смерть потерпевшего. В деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова.

9 июля 2024 года в том же райотделе полиции умер житель Махачкалы Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка. Судмедэкспертиза подтвердила версию родственников о том, что Джабраилов умер от удушения.

По версии следствия, один из силовиков избил Джабраилова и применял к нему электрошокер, а также давил его своим весом, что привело к смерти задержанного. По делу о смерти Джабраилова задержаны трое полицейских.

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