Суд отправил под арест двух полицейских по делу о смерти Джабраилова

05 сентября 2024, 19:35

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Два сотрудника полиции арестованы по делу о смерти в отделении полиции Ахмеда Джабраилова. Силовики применили к задержанному физическое насилие и электрошокер, сочло следствие.

Как писал "Кавказский узел", по делу о смерти Ахмеда Джабраилова задержаны еще два сотрудника полка ППС, Они подозреваются в превышении полномочий, сообщил председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев и назвал имена подозреваемых.

Дело о смерти Джабраилов расследуется по статьям о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). 20 августа следователи сообщили, что задержан подозреваемый – командир отделения полка ППС. Суд отправил полицейского под стражу. По версии следствия, силовик избил Джабраилова и применял к нему электрошокер, а также давил его своим весом, что привело к смерти задержанного.

Двоих сотрудников МВД Дагестана арестовали по делу о смерти участника СВО Ахмеда Джабраилова в отделе полиции, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана.

Меру пресечения обвиняемым избрал Советский районный суд Махачкалы, сообщило сегодня "Новое дело". По версии следствия, "обвиняемые, явно выходя за пределы своих полномочий, группой лиц, применили физическое насилие в отношении Джабраилова, в том числе с применением электрошокера". Суд арестовал их на один месяц и 28 дней, по 3 ноября, говорится в Telegram-канале издания.

На сайте Советского районного суда Махачкалы к 19.30 мск не содержится информации об избрании меры пресечения обвиняемым по делу о смерти Джабраилова.

Напомним, житель Махачкалы Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка, умер 9 июля в Советском райотделе полиции. Судмедэкспертиза подтвердила версию родственников о том, что Джабраилов умер от удушения.

21 августа сестра Ахмеда Джабраилова, умершего после пыток в махачкалинском отделении полиции, заявила, что его родители выразили удовлетворение результатами экспертизы, но требуют наказать всех силовиков, причастных к избиению Джабраилова. Добиться начала расследования и ареста одного из силовиков помог общественный резонанс, отметил председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана (ОНК) Шамиль Хадулаев. Он также сообщил, что следователи взяли с него расписку о запрете разглашать сведения по делу о смерти Ахмеда Джабраилова, умершего в отделении полиции Махачкалы. Результаты расследования дела запросил руководитель Следкома Александр Бастрыкин.

Боец спецназа "Ахмат" Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка, умер 9 июля в Советском райотделе полиции. 27 июля Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения в отделе полиции и заявил, что силовики "вольно или невольно" причастны к смерти Джабраилова. По версии следствия, один из силовиков избил Джабраилова и применял к нему электрошокер, а также давил его своим весом, что привело к смерти задержанного в результате удушения.

В январе 2023 года в этом же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. В причастности к его смерти обвинены 13 полицейских. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова.

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