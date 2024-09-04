Хадулаев озвучил подробности о задержанных по делу Джабраилова

04 сентября 2024, 11:07

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Двое задержанных сотрудников патрульно-постовой службы подозреваются в превышении полномочий в связи со смертью Ахмеда Джабраилова в отделе полиции, сообщил председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев и назвал имена подозреваемых.

Как писал "Кавказский узел", по делу о смерти Ахмеда Джабраилова задержаны еще два сотрудника полка ППС, сообщил 3 сентября председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Дело о смерти Джабраилов расследуется по статьям о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). 20 августа следователи сообщили, что задержан подозреваемый – командир отделения полка ППС. Суд отправил полицейского под стражу. По версии следствия, силовик избил Джабраилова и применял к нему электрошокер, а также давил его своим весом, что привело к смерти задержанного.

Задержанными оказались "сотрудники полка ППС Гаджимагомедов Ю. и Казаматов М.", сообщил сегодня в своем телеграм-канале Шамиль Хадулаев. "Им вменили ч.3.ст. 286 УК РФ", - написал он.

Часть 3 статьи 286 УК РФ предусматривает от трех до 10 лет лишения свободы. Дагестанское управление СКР, по состоянию на 11.03 мск, не сообщило на своем сайте о задержании подозреваемых. МВД по Дагестану к этому времени не прокомментировало на своем сайте информацию главы ОНК.

Напомним, житель Махачкалы Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка, умер 9 июля в Советском райотделе полиции. Судмедэкспертиза подтвердила версию родственников о том, что Джабраилов умер от удушения.

В январе 2023 года в этом же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. В причастности к его смерти обвинены 13 полицейских. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова.

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