Экспертиза подтвердила версию родственников о причине смерти Джабраилова

21 августа 2024, 13:42

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Судмедэкспертиза подтвердила, что задержанный полицейскими в Махачкале Ахмед Джабраилов умер от удушения, сообщил глава ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа следователи отчитались о задержании полицейского, подозреваемого в применении насилия к задержанному Ахмеду Джабраилову. Дело расследуется по статьям о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Житель Махачкалы Ахмед Джабраилов, задержанный за нарушение общественного порядка, умер 9 июля в Советском райотделе полиции. 27 июля глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения в отделе полиции и заявил, что силовики "вольно или невольно" причастны к смерти Джабраилова.

Согласно заключению судмедэкспертизы, Ахмед Джабраилов умер от механического удушья (асфиксии), сообщил сегодня в своем телеграм-канале Шамиль Хадулаев.

"Из заключения судебно-медицинской экспертизы. «Смерть Джабраилова Ахмеда Исмаиловича наступила в результате механической асфиксии - сдавливания груди и живота, что подтверждается морфологической картиной и результатом микроскопического исследования. На основании результатов судебно-химического исследования крови, мочи, желчи, печени, лёгкого, головного мозга и почки не обнаружены опиаты, их метаболы и сопутствующие вещества... Также в крови и моче этиловый спирт не обнаружен", - говорится в публикации Хадулаева.

Напомним, о том, что Ахмед Джабраилов умер от асфиксии, заявила его мать Хадижат Гасанова 13 августа в обращении к Путину и руководителям МВД, СКР, Генпрокуратуры и ФСБ, попросив их взять дело под личный контроль. "В результате насильственных действий, ударов электрошокером, нанесения ударов в область лица и иных частей тела, а также умышленных действий в виде удушения Джабраилов умер в отделе полиции Советского района Махачкалы от асфиксии", - сказала Хадижат Гасанова.

В январе 2023 года в этом же отделе полиции умер после задержания махачкалинец Курбан Далгатов. В причастности к его смерти обвинены 13 полицейских. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова.

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