Шамиль Хадулаев обвинил полицейских в смерти задержанного

28 июля 2024, 01:17

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Глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видео с камер наблюдения в Советском РОВД, на которых записан момент смерти жителя Махачкалы, задержанного 9 июля. Один из силовиков придавил его к полу коленями и несколько раз ударил. По мнению Хадулаева, силовики "вольно или невольно" убили задержанного. По данному факту ведется доследственная проверка, кто слил записи с камер наблюдения - ответов пока нет, сообщила руководитель пресс-службы республиканского РОВД Гаяна Гариева.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля в отделении полиции умер житель Махачкалы, задержанный за нарушение общественного порядка. На видео задержания, которое было опубликовано в соцсетях, видно, что задержанный пытался бороться с силовиками, которые надели на него наручники и посадили в машину. Мама погибшего на видео, опубликованном главой Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамилем Хадулаевым, рассказала, что полицейские не применяли к сыну физическую силу, а сам он вел себя неадекватно.

27 июля глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале опубликовал видео из Советского РОВД, снятые в день задержания жителя Махачкалы Ахмеда Джабраилова, который впоследствии скончался. "И все-таки, я считаю, что этого парня СВОшника Ахмеда Джабраилова, 1976 года рождения вольно или невольно, но убили в Советском РОВД 09.07.2024. Вроде в начале все спокойно. Но потом... Ему плохо, он на животе лежит, руки за спиной. Каким надо быть [...], чтобы коленями давить на него, да еще будучи таким здоровым сотрудником? Он дрыгает ногами, ему плохо, а другой сотрудник его электрошокером "успокаивает". А врачи полчаса перчатки надевают вместо скорой помощи. Плевали они на парня", - написал он.

Хадулаев опубликовал четыре видео из здания РОВД. На первом силовики заводят задержанного, у которого руки закованы в наручники за спиной, в помещение и сажают на скамейку. Он падает на пол. Силовики спустя какое-то время сажают его здесь же на пол, дают воды.

На втором видео задержанный лежит на спине, его голова находится между сиденьями. Он хватает ртом воздух, затем падает. Полицейские поднимают его, вновь сажают на пол.

На третьем видео задержанный лежит на полу лицом вниз. Один из силовиков, по всей видимости, собирается снять с него наручники. Потом он откидывает его в угол, прижимает верхнюю часть тела к полу коленом и дважды бьет рукой. Задержанный при этом сучит ногами. Силовик держит его в таком положении секунд 30, затем задержанный перестает двигать ногами. Заходит еще несколько полицейских, задержанный пытается лягнуть их ногами, пятеро силовиков держат его на полу. Все остальное время и большую часть пятого ролика силовики суетятся вокруг задержанного, причем один из них до последнего держит его прижатым к полу. В конце пятого видео приходят медработники скорой помощи. Одна из них открывает медицинский ящик, достает перчатки, передает коллеге. Вместе они некоторое время надевают перчатки, после чего видео заканчивается. К задержанному медработники за это время не подошли.

На публикацию Хадулаева отреагировала руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева. 27 июля в телеграм-канале "Криминальная хроника МВД Дагестана" она сообщила, что по факту смерти задержанного следственное управление Следственного комитета России по Дагестану организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина смерти доставленного. "Давать правовую оценку действиям полицейских могут, должны и будут лишь сотрудники вышеупомянутого ведомства", - написала она.

Также она сообщила, что "на вопросы, как, кем, почему и с какой целью были слиты видеозаписи с камер наблюдения, приобщенные к материалам проверки", у нее ответов нет.

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