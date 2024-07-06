Защита семьи Далгатова описала роль обвиняемых в его смерти

06 июля 2024, 17:40

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Одиннадцать махачкалинских полицейских, дело которых направлено в суд, обвиняются в пытках Курбана Далгатова и попытке скрыть его насильственную смерть, сообщила адвокат семьи погибшего. Родственники Далгатова считают ответственным за его смерть и начальника обвиняемых, отметила она.

Как писал "Кавказский узел", 4 июля СКР сообщил, что завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти Курбана Далгатова. Ранее в суд были направлены уголовные дела еще двух сотрудников отдела полиции, выделенные в отдельное производство, отметило ведомство.

В причастности к смерти задержанного махачкалинца Курбана Далгатова обвинены 13 полицейских 1 . Им инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями и пытки, повлекшие смерть потерпевшего. В деле трое потерпевших: помимо Далгатова, были задержаны двое его знакомых, которых также пытали. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова.

Дело о смерти Далгатова планируется передать в суд в ближайшее время, сообщила адвокат Мадина Алиева, представляющая интересы семьи погибшего. "Дела двух человек, заключивших досудебные соглашения, – Ислама Атавова и Марата Бабаева (он единственный, кто остается не под арестом) – выделены в отдельные производства, и уже идут [судебные процессы]. А дело на остальных 11 человек должно быть передано в ближайшие дни, возможно, даже [в ближайший понедельник] 8 июля", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно материалам дела, Атавов играл "значительную роль" в пытках Курбанова, отметила адвокат. "Бабаев занимался двумя другими задержанными, ударил их по разу, но больше участия в пытках не принимал. По показаниям свидетелей, в дальнейшем он вышел из кабинета и наблюдал за пытками Курбана Далгатова", - описала адвокат фабулу обвинения силовикам, чьи дела выделены в отдельное производство.

Из остальных 11 полицейских "кто-то принимал участие в пытках, кто-то - в попытках скрыть насильственную смерть Далгатова", сообщила Мадина Алиева. "Например, замначальника отдела уголовного розыска накинул свою куртку на видеокамеру, чтобы скрыть факт выноса тела Далгатова и обеспечить алиби полицейским", - сказала она.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Курбана Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. В отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

По мнению защиты и родственников Далгатова, под судом оказались практически все виновные в его смерти, отметила Алиева. "Конечно, хотелось бы, чтобы понес ответственность и начальник отделения полиции, поскольку с его стороны была как минимум халатность. Но следствие не усмотрело причин для привлечения его к ответственности", - сказала она.

Мадина Алиева также прокомментировала версию защиты обвиняемого Магомеда Маликова об имеющемся у него алиби.

Адвокат и бывшая жена обвиняемого Магомеда Маликова Алина Маликова сообщила в апреле "Кавказскому узлу", что у ее подзащитного есть алиби, но следствие отказывается его проверять. "Следствие не дало оценки, не провело проверку. Мы бьемся, но пока неудачно", - сказала Маликова.

"Его «алиби» заключается в следующем – одного из тех, кого привезли вместе с Далгатовым, поставили у стенки в другом кабинете лицом к стене, и кто-то из полицейских держал его, чтобы он не мог выскочить в коридор и помочь Далгатову. Он говорит, что не видел, кто его держал. Маликов […] стал настаивать, что держал именно он и потому не мог принимать участия в пытках. Но это опровергается как показаниями других обвиняемых о том, что Маликов сидел на спине у Курбанова, давя коленом, и судебно-медицинской экспертизой, обнаружившей следы ДНК Маликова на вещах Далгатова", - сказала Мадина Алиева.

Она также отметила, что, по словам Ислама Далгатова (отца Курбана Далгатова), никто из подсудимых или их родственников не пытался попросить у него прощения за смерть сына.

"Они были готовы простить, если бы кто-то пришел и рассказал все, как было на самом деле, не пытаясь умолчать, выгородить себя. Но ни одной такой попытки не было", - сказала адвокат.

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