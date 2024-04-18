Адвокат семьи Далгатова заявила о попытках обвиняемых сфальсифицировать алиби

18 апреля 2024, 06:20

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Махачкалинские силовики, обвиняемые по делу о смерти задержанного Курбана Далгатова, знакомятся с материалами дела. Ни один из 13 обвиняемых не признал вину и не пытался извиниться перед родными Далгатова, все активно пытаются уйти от ответственности, заявили представитель семьи погибшего и его мать.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля следствие сообщило, что в деле о смерти Далгатова есть 13 обвиняемых. 11 марта стало известно о задержании бывшего замначальника отдела угрозыска Советского райотдела полиции Махачкалы Арсена Абдулкадирова, 13 марта он был арестован. 14 марта был заключен под стражу бывший оперуполномоченный полиции Тимур Гугаев, задержанный днем ранее по этому же делу. 9 апреля стало известно, что троим обвиняемым по делу Далгатова ужесточили меру пресечения - из-под домашнего ареста их отправили в СИЗО.

Курбан Далгатов умер 20 января 2023 года после того, как был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

Количество обвиняемых по делу о гибели Далгатова остается прежним – тринадцать человек, сообщила «Кавказскому узлу» адвокат Мадина Алиева, представляющая интересы семьи убитого жителя Махачкалы. Изменение меры пресечения нескольким из них связано с ужесточением обвинения, отметила она.

«Нескольким фигурантам, которые находились под домашним арестом, добавили часть 5 статьи 286 УК (пытки, повлекшие смерть или тяжкое причинение вреда здоровью). После этого следствие вышло в суд с просьбой об изменении меры пресечения, а суд эту просьбу удовлетворил», - пояснила Алиева.

По словам адвоката, сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела, после чего должно быть утверждено обвинительное заключение. «Их обвиняют по части 3 статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и части 5 статьи 286 УК, у кого-то одна статья, у кого-то две. И есть трое потерпевших: помимо Далгатова были задержаны еще два его приятеля, которых также пытали. Я полагаю, что на ознакомление вряд ли уйдет больше месяца, даже если они будут затягивать его», - добавила она.

Адвокат и бывшая жена обвиняемого Магомеда Маликова Алина Маликова заявила «Кавказскому узлу», что ее подзащитный имеет алиби, но следствие отказывается его проверять. «Следствие не дало оценки, не провело проверку. Мы бьемся, но пока неудачно», - сказала она.

Мадина Алиева, в свою очередь, назвала ничтожными попытки обеспечить алиби Маликову. «Маликов действительно утверждает, что находился в другом кабинете, где был второй потерпевший, и держал его, но проблема в том,

что потерпевший стоял лицом к стене и не видел, кто его держал. И есть показания свидетелей, заявляющих, что Маликов был активным участником пытки – что он сидел на спине Далгатова и душил его. Кроме того, есть генетическая экспертиза, которая обнаружила следы Маликова на одежде Далгатова», - рассказала она.

Мать Курбана Далгатова Раиса Далгатова считает, что следствие установило и задержало всех причастных к его смерти. Вместе с тем она и другие родные Курбана опасаются, что силовики могут избежать наказания.

«Они тут же начали жаловаться, что у них дети-инвалиды и родители-пенсионеры, забыв о боли, которую они

причинили нам. Пусть их посадят и надолго – для меня это важно – это ведь не простое убийство, совершенное одним человеком, а преступление, совершенное группой», - заявила она «Кавказскому узлу».

По словам матери Далгатова, никто из обвиняемых, их родственников или адвокатов не пытался извиниться перед родными Курбана. «Я только услышала упрек от матери одного из арестованных, утверждавшей, что ее сын ни в чем не виноват. И начальник их очень гордый, не извинился за своих подчиненных», - отметила она.

Адвокат Курбановых подтвердила, что единственной попыткой контакта было заявление родителей одного из полицейских, что их сынне виноват. «И сами они вину не признали», - сказала Алиева.

Раиса Далгатова отметила, что после смерти Курбана материальное положение его семьи серьезно ухудшилось. «Он был единственный сын, всегда помогал. А теперь после него осталось двое детей, пятилетний мальчик и

девятилетняя девочка. Мы сами почти не можем помочь – у нас небольшие пенсии, по 11 тысяч, и у меня ряд серьезных заболеваний – диабет, гипертония, мне нужно ездить на обследования в Москву. Никто помощи не предлагал – только Меликов на приеме спросил, что нужно. Депутат Госдумы Султан Хамзаев сказал, что если что-то нужно, мы можем обратиться к нему, но мы не стали ничего ни у кого просить», - заключила она.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.

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