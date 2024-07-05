Фотография Курбана Далгатова в доме его родителей. Фото: "Черновик", https://chernovik.net/news/zakryl-kurtkoy-obzor-videokamery-i-telo-kurbana-potaschili-vniz

05 июля 2024, 05:50

Дело о смерти Курбана Далгатова дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Одиннадцать силовиков из Махачкалы предстали перед судом по обвинению в пытках Курбана Далгатова, умершего после задержания. Дела еще двух обвиняемых были выделены в отдельное производство и уже рассматриваются в суде. 

Как писал "Кавказский узел", по делу о смерти задержанного махачкалинца Курбана Далгатова обвинены 13 полицейских, им вменяется злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями и пытки, повлекшиесмерть потерпевшего. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова. В начале мая завершилось следствие по выделенному в отдельное производство делу одного из обвиняемых. 

Курбан Далгатов умер в январе 2023 года после того, как был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

Следствие по делу одиннадцати сотрудников Советского районного отдела полиции в Махачкале завершено, отчитался 4 июля республиканский Следком. 

Согласно версии следствия, в январе 2023 года обвиняемые применили насилие к двоим гражданам, доставленным в отдел полиции, а третьего подвергли пыткам, после чего мужчина умер. 

“Ранее в суд были направлены два уголовных дела в отношении двух сотрудников отдела полиции по Советскому району (...) выделенные в отдельное производство”, - отмечается в публикации на сайте ведомства. 

По делу Далгатова проходят замначальника отдела уголовного розыска Арсен Абдулкадиров и его подчиненные: Мавлет Амиров, Тимур Гугаев, Адис Исаков, Муслим Керимов, Магомедкамил Курбанов, Магомедшапи Магомедшапиев, Магомед Маликов, Болат Меджидов, Имран Рустамов и Нажмудин Чупанов. Выделенные дела против Ислама Атавова и Марата Бабаева были направлены в суд раньше, отмечает “Коммерсант”. 

Председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев ранее отмечал, что Атавов заключил сделку со следствием, в связи с чем нго дело рассматривается отдельно. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Адвокат семьи Далгатова заявила о попытках обвиняемых сфальсифицировать алиби", "Меликов переадресовал претензии Кадырова федеральным силовикам", "Трое полицейских заключены под стражу по делу о смерти Далгатова". 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

05 июля 2024, 04:51

05 июля 2024, 03:52

  • Адвокат обвиняемых по делу Джабиева усмотрела подлог в экспертизе травм Цховребова

    Экспертиза телесных повреждений потерпевшего Николая Цховребова была проведена в Северной Осетии неправомерно, она оформлена с ошибками и не подтверждает наличия у Цховребова определенных травм, заявила защита на заседании по делу Инала Джабиева. Суд дал прокурору время ознакомиться с доводами адвокатов, что вызвало недовольство обвиняемых.

05 июля 2024, 02:53

  • Аналитики в Баку оценили перспективы партнерства Азербайджана и НАТО

    Партнерство Азербайджана и НАТО носит взаимовыгодный, но ограниченный характер, Баку предпочитает военное сотрудничество с одним из членов НАТО – Турцией, но оглядывается на интересы России, заявили опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» бакинские аналитики по итогам визита в страну военной делегации альянса.

05 июля 2024, 01:54

05 июля 2024, 00:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи