Дело о смерти Курбана Далгатова дошло до суда

05 июля 2024, 05:50

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Одиннадцать силовиков из Махачкалы предстали перед судом по обвинению в пытках Курбана Далгатова, умершего после задержания. Дела еще двух обвиняемых были выделены в отдельное производство и уже рассматриваются в суде.

Как писал "Кавказский узел", по делу о смерти задержанного махачкалинца Курбана Далгатова обвинены 13 полицейских, им вменяется злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями и пытки, повлекшиесмерть потерпевшего. Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова. В начале мая завершилось следствие по выделенному в отдельное производство делу одного из обвиняемых.

Курбан Далгатов умер в январе 2023 года после того, как был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

Следствие по делу одиннадцати сотрудников Советского районного отдела полиции в Махачкале завершено, отчитался 4 июля республиканский Следком.

Согласно версии следствия, в январе 2023 года обвиняемые применили насилие к двоим гражданам, доставленным в отдел полиции, а третьего подвергли пыткам, после чего мужчина умер.

“Ранее в суд были направлены два уголовных дела в отношении двух сотрудников отдела полиции по Советскому району (...) выделенные в отдельное производство”, - отмечается в публикации на сайте ведомства.

По делу Далгатова проходят замначальника отдела уголовного розыска Арсен Абдулкадиров и его подчиненные: Мавлет Амиров, Тимур Гугаев, Адис Исаков, Муслим Керимов, Магомедкамил Курбанов, Магомедшапи Магомедшапиев, Магомед Маликов, Болат Меджидов, Имран Рустамов и Нажмудин Чупанов. Выделенные дела против Ислама Атавова и Марата Бабаева были направлены в суд раньше, отмечает “Коммерсант”.

Председатель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев ранее отмечал, что Атавов заключил сделку со следствием, в связи с чем нго дело рассматривается отдельно.

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