21 января 2023, 16:08

Житель Махачкалы умер после задержания полицейскими

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Задержанный полицейскими махачкалинец Курбан Далгатов умер после пыток, заподозрили родственники погибшего. Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД Дагестана, отчитавшись о проверке.

Житель Махачкалы Курбан Далгатов умер 20 января после того, как был доставлен в отдел полиции по Советскому району, сообщает сегодня "Черновик".

Родственники Далгатова предполагают, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца", говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале издания. "Силовые структуры проводят проверку по данному факту", - отмечается в публикации.

Оперативниками собственной безопасности республиканского МВД проводится проверка "по факту неправомерных действий сотрудников", подтвердила сегодня пресс-служба МВД Дагестана.

По данным полиции, вечером 20 января на улице Омарова произошел конфликт между двумя мужчинами, и один из них применил оружие, выстрелив в оппонента несколько раз. Пострадавший был доставлен в больницу, а стрелявшему удалось скрыться с помощью 35-летнего мужчины. Позднее местонахождение этого 35-летнего мужчины было установлено, и он был доставлен в ОВД, говорится в сообщении в телеграм-канале министерства.

Фрагмент сообщения МВД Дагестана https://t.me/mvd_dagestan/2636"В ходе разбирательства у гражданина ухудшилось самочувствие, ему была оказана первая медицинская помощь. Сотрудники полиции приняли решение доставить его в медучреждение. Несмотря на предпринятые меры, медиками была констатирована смерть мужчины. В дальнейшем было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной смерти задержанного", - сообщило МВД.

Подразделение собственной безопасности выясняет обстоятельства произошедшего. "Собранный полицейскими материал передан для процессуальной оценки в следственные органы. При подтверждении вины сотрудников, они понесут наказание в установленном законом порядке, их руководители будут привлечены к ответственности, предусмотренной законом", - говорится в публикации ведомства.

Дагестанское управление СКР, по состоянию на 16.06 мск, не сообщило на своем сайте о результатах изучения материалов полиции.

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Примечание:

"Прокурор запросил длительные сроки для силовиков по делу об избиениях в СИЗО Махачкалы", "Прокуратура потребовала от МВД рассмотреть заявление о жестком задержании в Махачкале", "ЕСПЧ назначил компенсации шести уроженцам юга России за пытки".

Автор: "Кавказский узел"

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