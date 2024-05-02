02 мая 2024, 15:24

Передано в прокуратуру дело одного из обвиняемых в смерти Далгатова

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Завершено расследование дела одного из махачкалинских полицейских, обвиняемых в смерти задержанного Курбана Далгатова. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, отчитался сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", по делу о смерти задержанного Курбана Далгатова обвинены 13 полицейских. Им инкриминируется часть 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и часть 5 статьи 286 УК РФ (пытки, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Ни один из обвиняемых не признал вину, все они активно пытаются уйти от ответственности, заявили в апреле адвокат семьи погибшего и мать Далгатова. 

Курбан Далгатов умер в январе 2023 года после того, как был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что он умер от удушья, которое возникло после того, как Далгатову "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

Завершено расследование  дела бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемого по части 5 статьи 286 УК РФ, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Дагестану.

По данным следствия, 21 января 2023 года этот обвиняемый "в группе лиц по предварительному сговору" с другими сотрудниками отдела уголовного розыска "применил пытки к доставленному в отдел гражданину, причинив ему телесные повреждения, от которых по неосторожности в результате удушения наступила его смерть".

Уголовное дело бывшего оперуполномоченного было выделено в отдельное производство, оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. "Остальные обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела", - говорится в публикации на сайте ведомства. Имя обвиняемого в сообщении не указано.

Часть 5 статьи 286 УК РФ предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Напомним, 15 января Советский райсуд Махачкалы отправил под домашний арест двух сотрудников полиции, задержанных по делу о смерти Курбана Далгатова, - Муслима Керимова и Магомедшапи Магомедшапиева. Суд при избрании меры пресечения учел, что у одного из них на иждивении находятся родители-инвалиды, а другой участвовал в боевых действиях.

На следующий день суд отправил под домашний арест еще одного оперуполномоченного отдела полиции по Советскому району. При этом 3 февраля стало известно, что отменено решение о домашнем аресте Муслима Керимова.

20 января 2023 года, перед задержанием 35-летнего Далгатова, на улице произошел конфликт между двумя мужчинами, один из них, по версии полиции, выстрелил в оппонента и скрылся с помощью Далгатова. Курбан Далгатов был найден и задержан. Во время разбирательства в отделе полиции у него ухудшилось самочувствие, ему оказали первую помощь и доставили в больницу, однако врачи констатировали смерть.

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Примечание:

"Мать махачкалинца потребовала расследовать его смерть в СИЗО", "Отменен домашний арест подозреваемого по делу о смерти Далгатова", "Защита махачкалинца раскритиковала следствие за отказ возбудить дело о пытках".

Автор: "Кавказский узел"

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